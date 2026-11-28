La curva demográfica del país, y en específico de Bogotá, arroja señales de envejecimiento y, consigo, desafíos en materia del cuidado. En esta coyuntura es especialmente notoria la problemática de aquellos adultos mayores que no tienen quien vele por ellos. Porque el abandono no siempre empieza con una persona en la calle o una cama de hospital sin alguien que responda por ella. También puede tomar la forma de una vejez aislada, sin compañía, sin ingresos suficientes o sin una red cercana que ayude a enfrentar una enfermedad o la pérdida de…

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La curva demográfica del país, y en específico de Bogotá, arroja señales de envejecimiento y, consigo, desafíos en materia del cuidado. En esta coyuntura es especialmente notoria la problemática de aquellos adultos mayores que no tienen quien vele por ellos. Porque el abandono no siempre empieza con una persona en la calle o una cama de hospital sin alguien que responda por ella. También puede tomar la forma de una vejez aislada, sin compañía, sin ingresos suficientes o sin una red cercana que ayude a enfrentar una enfermedad o la pérdida de autonomía.

Bajo esa mirada, Bogotá identificó a 23.688 personas mayores en presunto abandono en las 20 localidades a través de un estudio reciente que cruzó registros administrativos sobre 1.441.820 personas mayores. Además de poner en la palestra pública la problemática, la obtención de esta evidencia busca orientar las visitas y rutas de atención social y de salud. De hecho, desde agosto, la búsqueda activa ha realizado 729 visitas efectivas y ha identificado 287 situaciones de abandono, aislamiento o soledad no deseada que requirieron gestión institucional.

¿Qué significa la cifra?

La Secretaría de Integración Social utiliza un instrumento que reúne distintas señales de riesgo para identificar a personas que podrían requerir acompañamiento. Por eso, estar incluido en la cifra de 23.688 no significa que cada caso haya sido verificado en terreno ni que todos correspondan al mismo tipo de abandono.

La estrategia contempla llamadas previas, visitas domiciliarias y articulación con entidades de salud y protección social. Después de esa valoración, cada persona puede ser remitida, según su situación, a servicios de alimentación, salud, transferencias, acompañamiento comunitario o modalidades de cuidado.

El Distrito también reportó que más de 484.000 personas mayores no cuentan con una red de apoyo. Este es un indicador distinto: no equivale a presunto abandono, pero sí muestra el tamaño de la población que puede enfrentar mayor fragilidad cuando pierde autonomía, ingresos o vínculos familiares.

Una ciudad que envejece más rápido

La alerta coincide con una transformación demográfica que Bogotá ya tiene encima. Las proyecciones oficiales revisadas previamente por El Espectador estiman que la ciudad pasará de 1.263.384 personas de 60 años o más en 2026 a 1.578.152 en 2035, un aumento de 24,9 %.

El cambio es aún más marcado entre quienes superan los 80 años: pasarían de 170.030 a 252.588 en ese mismo periodo. Mientras hoy hay 91 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15, en 2035 la relación llegaría a 143. Es decir, Bogotá tendrá una estructura de población más envejecida y, por tanto, una presión creciente sobre los sistemas de cuidado, salud, vivienda y movilidad.

Ese escenario no permite convertir automáticamente las 23.688 alertas en demanda de cupos institucionales. Son universos diferentes: una persona identificada en presunto abandono puede requerir desde una visita y apoyo comunitario hasta atención médica, alojamiento temporal o cuidado de larga estancia.

Los cupos existentes y las listas de priorización

La oferta distrital también tiene modalidades distintas. La Comunidad de Cuidado brinda alojamiento de larga estancia a personas mayores con dependencia funcional que no cuentan con una red de apoyo suficiente. En 2026, la ciudad reportó 1.945 cupos en este servicio.

Por otra parte, la atención sociosanitaria transitoria está destinada a personas que recibieron alta médica, pero no tienen quién las acompañe durante su recuperación. En el balance divulgado esta semana, el Distrito informó que este servicio ha acogido a 118 personas mayores.

En la revisión sobre envejecimiento realizada por este diario, Integración Social reportó 715 personas priorizadas para Comunidad de Cuidado y 27 para atención sociosanitaria transitoria: 742 en total. Esa cifra no describe a las 23.688 personas identificadas en presunto abandono ni representa el total de necesidades de cuidado de Bogotá; corresponde únicamente a quienes estaban en listas de priorización de esas dos modalidades en ese corte.

Además, el servicio Centro Día a Tu Casa cuenta con 600 cupos para brindar atención diurna en el hogar de personas mayores con dependencia funcional, con el propósito de prevenir su institucionalización y acompañar a quienes cuidan.

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Violencia, soledad y abandono no son lo mismo

La situación también tiene una dimensión familiar. Entre enero y septiembre de 2026, las Comisarías de Familia atendieron a 2.708 personas mayores víctimas de violencia en ese contexto; siete de cada diez eran mujeres y la violencia psicológica fue la forma más frecuente, presente en 79,4 % de los casos.

Esta cifra tampoco debe confundirse con la de presunto abandono. Una persona puede sufrir violencia intrafamiliar sin estar aislada, así como puede vivir sola y requerir apoyo sin ser víctima de una agresión. Sin embargo, ambas realidades muestran que la vejez no se resuelve únicamente con un subsidio o una cama disponible, sino con redes de cuidado que funcionen en los barrios, las familias y las instituciones.

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El reto de ampliar la atención con controles adecuados

La expansión de la oferta también enfrenta retos de seguimiento. La Contraloría de Bogotá informó el 20 de noviembre que abrió una indagación preliminar por presuntas fallas en la verificación de requisitos de ingreso y permanencia en Comunidad de Cuidado, y estimó un posible detrimento de $8.397 millones.

El hallazgo no establece responsabilidades ni decisiones definitivas, pues corresponde a una etapa preliminar. No obstante, ocurre justo cuando el Distrito busca ampliar la cobertura de sus servicios y obliga a que el debate no se reduzca a cuántos cupos se crean, sino también a cómo se asignan y supervisan.

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La identificación de 23.688 personas mayores en presunto abandono abre, entonces, una discusión más amplia: cómo llegar antes de que la soledad se convierta en abandono, cómo acompañar a quienes permanecen en sus casas y cómo garantizar que los servicios de mayor complejidad respondan con oportunidad a quienes ya no tienen una red que los sostenga.

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