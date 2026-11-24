A pesar de los aguaceros en los últimos días, sobre todo al oriente y norte de la ciudad, "persisten los vientos débiles al suroccidente que dificultan la dispersión de los contaminantes y favorecen su acumulación cerca del suelo". Así justificó este martes la Secretaría de Ambiente la decisión de mantener la alerta preventiva por mala calidad del aire en las Unidades de Planeamiento Local (UPL) de Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito.

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Distrito mantiene alerta en el suroccidente de Bogotá por mala calidad del aire

A este contexto climático se suma también el alto tráfico vehicular y la actividad industrial en el inicio de la semana. "Aunque durante el fin de semana se registraron algunas mejoras, todavía no se cumplen las condiciones para levantar la alerta", agregó la entidad distrital.

Desde el 21 de noviembre, fecha en que se tomó la medida, aseguraron que han realizado 10 operativos de control a vehículos en circulación. El resultado: 67 vehículos inspeccionados, de los cuales solo 10 aprobaron las pruebas de emisiones contaminantes. A quienes no pasaron la inspección, les fueron impuestos comparendos por la Policía de Tránsito y 45 inmovilizados.

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En cuanto a la industria, aseguraron que han realizado 42 visitas, 19 de seguimiento y 23 socializaciones de la medida. En 3 de ellas, encontraron máquinas operando fuera del horario restringido, por lo que levantaron actos para evaluar un eventual proceso sancionatorio.

¿Qué implica esta alerta al suroccidente de Bogotá?

Una Alerta Preventiva Fase 1 por calidad del aire busca reducir la exposición de las personas y frenar nuevas emisiones mientras mejoran las condiciones climáticas.

Eso incluye tomar medidas como realizar operativos en vía dirigidos a los vehículos y restringir, en el sector industrial, la operación de calderas y otros equipos que funcionen con combustibles sólidos o líquidos entre las 6:00 a. m. y las 3:00 p. m.

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Como medidas hacia la población, la Secretaría de Ambiente recomendó:

Evitar el ejercicio al aire libre en el caso de las personas más vulnerables y reducir las actividades físicas intensas o prolongadas para la ciudadanía en general, especialmente en las zonas de alerta.

Consultar el IBOCA antes de programar actividades al aire libre.

Evitar permanecer cerca de vías con mucho tráfico, obras de construcción, industrias o canteras. Si es necesario transitar por estos lugares, se recomienda usar tapabocas, preferiblemente N95.

Evitar fuentes de contaminación dentro del hogar, como el tabaco, los cigarrillos electrónicos, las velas, el incienso o las estufas de leña. Además, se recomienda limpiar con trapos húmedos y evitar barrer en seco.

Cuidar especialmente a las personas con enfermedades crónicas, mantener sus tratamientos médicos y estar atentos a posibles síntomas respiratorios.

Reducir, en lo posible, el uso de carros particulares o compartirlos para contribuir a disminuir las emisiones.

Si presenta dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre persistente o fatiga inusual, acuda a un servicio de urgencias. En bebés y niños pequeños, esté atento a señales como respiración rápida, hundimiento de las costillas al respirar o rechazo de alimentos. También puede comunicarse con la línea 137.

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