Distrito pagará incentivos a empresas que contraten personas mayores de 50 años

Es así como, de acuerdo con el tamaño de la empresa, las micro podrán postular hasta cinco contratos, mientras que las…

La Secretaría de Desarrollo Económico anunció la apertura de una nueva convocatoria de apoyo económico a las micro y pequeñas empresas de Bogotá que contraten en su nómina a personas mayores de 50 años. Esta política busca precisamente que este grupo poblacional pueda seguir vinculado laboralmente para aportar con su experiencia.

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Es así como, de acuerdo con el tamaño de la empresa, las micro podrán postular hasta cinco contratos, mientras que las pequeñas empresas podrán postular hasta diez. Por cada contrato postulado y aprobado, el programa Talento +50 entregará un incentivo económico de COP 1.300.000 directamente a la empresa, y el Distrito verificará la permanencia de cada trabajador en el empleo.

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¿Qué empresas pueden postularse?

Para acceder al beneficio, la unidad productiva debe cumplir con los siguientes requisitos:

● Estar registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá.

● Tener domicilio en Bogotá.

● Ser una microempresa o pequeña empresa.

● Contar con matrícula mercantil activa al momento de la postulación.

● Postular contratos de trabajadores que cumplan con las condiciones

establecidas en la convocatoria.

¿Qué trabajadoras y trabajadores pueden ser postulados?

Cada trabajador que la empresa postule deberá tener 50 años o más, recibir una remuneración de entre 1 y 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes y contar con un contrato de trabajo vigente durante el periodo establecido por la convocatoria, entre agosto y septiembre de 2026.

¿Dónde aplicar?

La empresa deberá realizar la inscripción en https://bogota.gov.co/2026/talento50/ . Posteriormente, deberá cargar los documentos solicitados y mantener vigentes los empleos postulados durante el periodo establecido, entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de

2026.

Una vez la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico lo solicite, la empresa deberá presentar la planilla PILA como soporte de la permanencia de los empleos. Después de verificar el cumplimiento de todos los requisitos, la entidad declarará a la empresa como beneficiaria y realizará el pago del incentivo en un solo giro.

La entidad distrital aclaró que la inscripción no garantiza el pago y que, en caso de que no sean suficientes los recursos para atender todas las postulaciones que cumplan los requisitos, tendrán prioridad quienes acrediten primero la permanencia de los trabajadores.

Cabe recordar que no podrán acceder al beneficio las entidades del sector público, empresas medianas o grandes, personas o empresas que no tengan registro o domicilio en Bogotá, empresas que tengan un solo trabajador o ninguno registrado ante la Cámara de Comercio, patrimonios autónomos y empresas de servicios temporales respecto de trabajadores enviados en misión a otras empresas, así como aquellas que hayan participado en el programa Salvavidas al Empleo.

Más experiencia, pero más informalidad

Aunque las personas mayores son reconocidas en el mercado laboral como una fuente de experiencia y compromiso, las empresas todavía no confían en estos valores. De acuerdo con la Agencia Distrital de Empleo (ADE), a pesar de que las personas por encima de 50 años reciben más remisiones a vacantes, la contratación está muy por debajo (5,6 %), frente a los jóvenes (26 %). Esta brecha ignora una realidad productiva: en 2024 la ocupación de esta población creció un 11,2%, con más de un millón de personas ocupadas.

Entre tanto, la Secretaría de Desarrollo Económico encontró que el sector de comercio y la reparación de vehículos se consolidaron como los principales empleadores de personas mayores de 50 años en Bogotá. También, las actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos se destacaron por su creciente inclusión de trabajadores de este grupo poblacional.

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“La inclusión laboral de las personas mayores de 50 años no solo beneficia a este grupo etario; también impulsa el crecimiento económico y el desarrollo social de Bogotá, en tanto que su participación genera un impacto positivo en la productividad, el consumo y la innovación, al aportar experiencia y conocimiento de alto valor”, destaca la entidad distrital.

Para el Observatorio de Empleabilidad y Emprendimiento del Adulto Mayor (OEEA) de la Universidad del Rosario, las dificultades tecnológicas (75,44 %), la adaptación al cambio (49,12 %), problemas de salud (40,35 %) y la capacitación profesional (26,32 %), expresadas por los mismos empleadores, son factores que impiden ofrecer más oportunidades laborales.

Y aunque las empresas muestran una buena disposición por cambiar este panorama, “las cifras reflejan que el cambio requiere más que buena voluntad, pues un 87,5 % de las organizaciones están dispuestas a publicar vacantes para adultos mayores, pero solo el 12,5 % ha implementado políticas específicas y apenas el 26,8 % cuenta con programas internos para fomentar su participación y permanencia”, destacó Andrés García-Suaza, investigador del observatorio y decano de la Facultad de Economía de la U. Rosario.

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