Alcaldía de La Candelaria canceló concierto de Ryan Castro por incumplir normativa

Para 2025 ya hay más de 140 conciertos confirmados en el país.

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía Local de La Candelaria anunció la cancelación del Live Session del artista Ryan Castro, programado para este viernes 10 de octubre. La decisión la tomaron luego de revisar la documentación presentada por los organizadores, la cual no cumplía con la reglamentación vigente.

¿Qué se sabe?

Dentro de la información que brindaron, señalaron que, “aunque el evento contaba con un permiso de baja complejidad autorizado para un aforo de entre 150 y 500 personas, la Alcaldía Local y distintas entidades determinaron que la convocatoria superaría ampliamente esa cifra”, lo anterior teniendo el impacto que tiene el artista.

Además, después de la verificación de los documentos, el Distrito estableció que dicho evento no cumplía con la reglamentación exigida y que el certificado SUGA presentado no se ajustaba a la magnitud del evento, el cual debía clasificarse como de media o alta complejidad. Por lo anterior, le aplicaron una medida correctiva (comparendo) al productor del evento (Break Fast Live), por no cumplir con los requisitos establecidos.

Incluso, la póliza de responsabilidad civil presentada correspondía al Movistar Arena y no al Parque La Concordia.

Distrito hace un llamado al debido proceso:

Este caso se suma a otras problemáticas relacionadas con conciertos en Bogotá, como la cancelación del show de Kendrick Lamar en el festival Vive Claro y los inconvenientes en la presentación del cantante de música popular Luis Alfonso, entre otros, debido a la falta de permisos, ante esto el Distrito hace un llamado a los organizadores de eventos para que cumplan con los tiempos establecidos y eviten este tipo de contratiempos.

Las autoridades señalaron que uno de los mecanismos clave para prevenir riesgos es el SUGA, el Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital. Este sistema permite que los eventos con alta afluencia de asistentes sean evaluados, autorizados y monitoreados bajo estrictos estándares técnicos y logísticos.

Varias de las entidades de ambiente, seguridad y cultura del Distrito integran SUGA.

Aclararon que según la norma, para conciertos, el tiempo mínimo de radicación de la documentación requerida para la autorización son 10 días hábiles antes de la realización del evento. Sin embargo, el organizador puede hacer el proceso meses antes.

¿Cómo es el procedimiento?

Según la guía para este tipo de eventos, se debe seguir el siguiente orden:

Día cero: el organizador del evento radica en la plataforma SUGA la documentación requerida, entre ellos: los planes de mitigación de los posibles riesgos que se presenten en el evento.

Días uno, dos y tres: en este tiempo el IDIGER, la Policía, Bomberos, la alcaldía local y las secretarías de Salud y Movilidad realizan la evaluación técnica de los planes de mitigación presentados por el organizador del evento y emitirán un concepto favorable o desfavorable.

Día cuatro: el equipo jurídico de la Secretaría Distrital de Gobierno, teniendo en cuenta los conceptos emitidos por las entidades, aprobará o negará la autorización del evento. Esta decisión es susceptible de la presentación de recursos legales por parte del organizador.

Día cinco y seis: El organizador, teniendo en cuenta las observaciones emitidas en los conceptos técnicos, tendrá la oportunidad de subsanar los documentos, es decir, corregirlos o completarlos.

Día siete y ocho: Las entidades técnicas revisarán los documentos corregidos o ajustados presentados por el organizador y emitirán un nuevo concepto.

Día nueve: En caso de que todos los conceptos sean favorables, la Secretaría Distrital de Gobierno expedirá la resolución de aprobación para la realización del evento.

Día diez: Realización del evento.

Sin embargo, vale aclarar que, tras la cancelación del de Kendrick Lamar, el cual generó revuelo entre los que iban a asistir al evento, el alcalde, Carlos Fernando Galán, anunció que los permisos para eventos masivos deberán ser otorgados con al menos cinco días de anticipación a su realización.

Según señaló el Distrito, esta medida busca asegurar la planificación y evitar trámites de última hora.

