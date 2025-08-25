Distrito trasladó indígenas embera tras muerte de joven en UPI La Rioja

187 personas fueron trasladadas de La Rioja a servicios de la Secretaría de Integración Social de forma provisoria. De ellas, 140 fueron niñas, niños y adolescentes y 47 adultos (seis de ellos eran mujeres lactantes). Foto: Integración Social

Un joven indígena embera de 20 años falleció en medio de una riña al interior del centro transitorio UPI La Rioja, luego de que otro hombre lo agrediera con un arma blanca en su abdomen.

El hecho se dio en medio de una celebración durante este fin de semana donde según el Distrito hubo alto consumo de alcohol, a pesar de la presencia de menores y mujeres embarazadas, y las reiteradas advertencias que hicieron a líderes para evitar este tipo de festejos.

Ante el grave hecho, entidades del Distrito se articularon para trasladar 187 personas, de los cuales 140 fueron niñas, niños y adolescentes llevados a Centros Amar, Centros Abrazar y Centros Proteger, servicios de la Secretaría de Integración Social, así como 47 adultos (seis de ellos eran mujeres lactantes) a alojamientos transitorios en hoteles, con atención, acompañamiento y entornos seguros.

Durante el PMU que estuvo activó 24/7 durante el fin de semana, la Alcaldía también desplegó equipos médicos y ambulancias para identificar riesgos y atender urgencias derivadas de los actos de violencia registrados. Las acciones se desarrollaron de manera integral con la participación de profesionales de medicina, enfermería, psicología, jaibanás, parteras y gestores sociales, apoyados con ambulancias básica y medicalizada.

Cuenta de ello fue la atención por parte de la Secretaría de Salud a un adolescente de 17 años con herida en cuero cabelludo, a una mujer de 56 años víctima de violencia intrafamiliar con lesión en el brazo, quien desistió de la oferta de la Secretaría de la Mujer de ser trasladada a una casa refugio.

Adicionalmente, la valoración a una adolescente de 17 años por estado de alicoramiento; a un menor de 14 años con trauma ocular y traslado al Hospital Santa Clara, con acompañamiento del ICBF; a una mujer de 46 años herida en la cara y el brazo; y a una mujer de 34 años, con 12 semanas de gestación. Durante la tarde del domingo se atendieron ocho personas más: cuatro adultos con cefalea y cuatro niños con síntomas respiratorios.

El presunto homicida se entregó este domingo a las autoridades y fue trasladado al Hospital Santa Clara para valoración psiquiátrica y posteriormente continuar el proceso judicial correspondiente.

