Docentes de Bogotá continúan en paro: Secretaría de Educación rechazó bloqueos

La ADE permanece en 𝐀𝐬𝐚𝐦𝐛𝐥𝐞𝐚 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 Foto: ADE

Desde el lunes 15 de septiembre, al menos 50 docentes de la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación - ADE, se encuentran en Asamblea Permanente frente a la Secretaría de Educación.

Sin embargo, durante este miércoles, algunos profesores bloquearon la calle 26 con 66, generando que los buses troncales de Transmilenio realizaron desvíos, pasajeros tuvieran que caminar largos tramos y algunas estaciones temporales permanecieron cerradas.

Ante esta situación, la entidad distrital emitió un comunicado rechazando las vías de hecho. “La Secretaría de Educación siempre ha estado abierta al diálogo y así lo ha demostrado a lo largo de meses, muestra de ello fue la mesa de trabajo que se tuvo con la ADE y la Federación Colombiana de Educadores - Fecode este lunes 15 de septiembre. Sin embargo, ningún diálogo es posible cuando se impone la violencia”.

Desde la ADE, informaron que las razones de la Asamblea Permanente se basa en exigir el reintegro de los cuatro días de salario y bonificación pedagógica que les descontaron a maestros que protestaron en julio por el colapso del sistema de salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), además de dar garantías sindicales.

Durante la reunión del lunes, detallaron que la entidad distrital manifestó su disposición a reintegrar los salarios, “pero que no están dispuestos a ceder en el derecho a la protesta y la libertad sindical. Frente a esto fuimos contundentes: les exigimos que la Secretaría de Educación debe ponderar el derecho a la manifestación y la educación de los niños. Ellos tomaron apuntes y van a consultar esa posibilidad. Vimos un cambio de actitud”, manifestó una de las líderes del ADE.

Desde la entidad distrital hicieron un llamado a los miembros del sindicato “para que las diferencias se resuelvan sin tomar las vías de hecho. Ratificamos las puertas abiertas al diálogo mientras se respeten los derechos de los estudiantes y de toda la ciudadanía”.

