El 30 de agosto se conocerá si Jhonier Leal quedará o no en libertad

Jhonier Leal se encuentra recluido en la cárcel La Picota, a donde fue trasladado a finales de abril pasado.

Por cerca de diez horas se extendió la audiencia de solicitud de revocatoria a la medida de aseguramiento, en la cual la defensa de Jhonier Leal pretendía que su cliente enfrentara la siguiente etapa procesal en libertad, argumentando que el ente investigador, en los elementos materiales probatorios que presentó en contra del imputado, había cometido imprecisiones.

En el relato para argumentar su petición, la abogada Ana Julieth Velásquez, señaló fallas en pruebas como el flujo de datos de los celulares de su mamá Marleny, y su hermano Marucio, pues aseguró que, si bien estaban muertos, como lo había establecido la Fiscalía (durante una ventana de muerte que se fijó gracias a las necropsias), no se podía hablar de que el celular fue manipulado por Jhonier aún sabiendo que la misma Fiscalía decía que él se encontraba a esa hora en Bogotá.

Entre otras pruebas, la litigante habló de unas recomendaciones de los peritos forenses que no habrían sido tenidas en cuenta por la Fiscalía, como la de que “se debe recomendar la realización de autopsia psicológica y ampliar la información sobre antecedentes médicos”, afirmación que se lee en la necropsia de Mauricio. Además, también señaló que las pruebas de acústica que reposaban en los elementos materiales probatorios no eran precisas, pues decían que la voz no correspondía a Jhonier.

Frente a estos argumentos, la Fiscalía señaló, entre otras cosas, que los celulares de Marleny y Mauricio presentaron manipulación de datos, aun cuando Jhonier estaba fuera de la casa, porque “todo celular que cuente con conexión a internet, y esté prendido, presentará flujo de datos”.

Mario Burgos, el fiscal delegado para este caso, también aclaró que, en cuanto a la prueba de acústica, estas no fueron interpretadas de manera correcta, porque lo que trataba de establecer ese primer análisis era que si los audios hallados eran de Mauricio o no, por eso este cotejo dio negativo. Pero, por el contrario, la respuesta sí fue positiva, cuando dos de esos tres audios se compararon con cerca de 140 notas de audio halladas en el celular del procesado, lo que significa que, según el análisis, los audios los grabó Jhonier haciéndose pasar por su hermano, para hacer creer que se trató de un homicidio y posterior suicidio.

La Fiscalía insistió en que Jhonier debe seguir recluido en prisión debido a que “representa un peligro para la sociedad y habría posibilidad de no comparecencia, además de la posibilidad de obstrucción a la justicia”, esto debido a dos aspectos que expuso Burgos. Uno de ellos es la presunta insistencia por parte de la defensa de Leal, de intentar contactar a las víctimas y testigos, entre ellos está Carlos Andrés, el hermano de Jhonier, quien está vinculado al caso en calidad de víctima, y el otro es Jair Ruiz quien es uno de los testigos claves del ente investigador y conductor de Mauricio Leal.

De acuerdo con Burgos, el primero fue contactado personalmente, y la abogada le habría solicitado que se reunieran en privado, sin sus representantes legales de por medio, y que “recordara que Jhonier era su hermano”. El Segundo habría sido contacto por medio de la esposa de Jhonier, quien le envió un audio a la hija de Jair, diciéndole que no se olvidara que “ellos habían sido muy amigos y que le ayudara a Leal en el proceso que enfrenta”.

El cierre de la intervención de la Fiscalía estuvo relacionado con los antecedentes que presenta Jhonier Leal en el SPOA, en donde se evidenció que este tiene una anotación por homicidio, delito que se habría cometido en Cali. El caso apenas está en etapa indagatoria.

Por su parte, los representantes de víctimas rechazaron la solicitud de la abogada defensora de Leal, y aseguraron que no se puede calificar la actuación de la Fiscalía como una persecución hacia el procesado, de hecho, agregaron, la justicia le ha brindado todas las posibilidades a Jhonier para que se defienda.

A pesar de que hoy fueron presentados todos los argumentos de las partes involucradas, la jueza 34 de control de garantías señaló que la decisión de dejar o no en libertad a Jhonier Leal se tomará el próximo martes 30 de agosto a las 10:00 a.m. Antes de esa audiencia, este 26 de agosto se vivirá un nuevo capítulo en esta novela judicial, pues se llevará a cabo la audiencia preparatoria, la cual ha sido aplazada en dos oportunidades.

