“Me extraña la ligereza con la que va este caso”, Jhonier Leal

El próximo 26 de agosto continuará la audiencia preparatoria en el caso de Jhonier Leal, a quien acusan de homicidio agravado y manipulación de elemento material probatorio, tras, presuntamente, haber asesinado a su mamá, Marleny Hernández y a su hermano, el estilista Mauricio Leal.

Esta diligencia, que el 29 de julio ya había sido aplazada, estaba programada para hoy 5 de agosto, pero, nuevamente, Ana Julieth Velásquez, abogada de Leal, manifestó que no habría podido revisar todos los elementos materiales probatorios para desarrollar la adecuada defensa técnica. A pesar de la petición de la litigante, la jueza dio curso a la audiencia y llamó la atención ante las posibles demoras que puedan afectar el curso del proceso.

Para esta oportunidad, la jueza argumentó que los plazos se han dado conforme las peticiones de la defensa del procesado, pero que es necesario avanzar hacia el eventual juicio. Asimismo, el ministerio público compartió la decisión de la togada, respaldando que los tiempos se han respetado y no se pueden vulnerar los derechos de las víctimas del caso.

“Lo que busca el despacho judicial es garantizar sus derechos fundamentales y garantías (los del procesado) pero también velar porque se cumplan las garantías y los derechos que le asisten a las víctimas. Todos los funcionarios judiciales nos debemos regir por los términos que la ley nos ha impuesto. Usted (Jhonier Leal) tiene su derecho a postular una abogada contractual, pero el despacho oficiará a la Defensoría para que le designen un defensor de oficio para que surta la defensa técnica si así lo desea”, indicó la jueza 55.

La decisión de noticiar a la Defensoría del Pueblo para que a Leal le sea asignado un nuevo abogado de oficio, se da con el fin de que en la próxima audiencia (26 de agosto) el señalado cuente con un defensor en caso de que la abogada Velásquez nuevamente solicite un aplazamiento, o no esté preparada para continuar con la diligencia.

Frente a la decisión de la jueza, el abogado defensor de víctimas, Elmer Montaña, señaló que si bien entiende las preocupaciones por las demoras y constantes aplazamientos, el caso necesita contar con los tiempos necesarios para que no haya posibles nulidades a futuro, que terminen permitiéndole a Jhonier Leal recobrar la libertad.

“No quiero que este proceso empiece a sufrir de irregularidades. Quiero 60 años de cárcel para Jhonier. Independientemente de la sanción, si se le puede dar a la defensora, yo respetuosamente hago la solicitud de que se le conceda un término razonable para que pueda hacer una defensa en igualdad de armas para el juicio”, manifestó Montaña.

En su intervención, el Fiscal Mario Burgos rechazó rotundamente la petición de la abogada de Leal, e incluso pidió arresto para la misma, además de una multa conmutable, pues señaló que la profesional del derecho “no estaba preparada para asumir el caso”.

“(...) Debe haber una razón y es que la abogada no está preparada y no ha realizado ninguna solicitud en aras de obtener ciertos elementos que puedan contraponerse a la evidencia de la Fiscalía General de la Nación. Le solicito que, para el 26 de agosto, que fue programada esta audiencia, la abogada sí esté preparada”, indicó Burgos, quien además señaló que Velásquez pidió visitar la escena del crimen para “recolectar pruebas con todo su equipo investigativo”, pero que solo fue con un hombre a hacer un video que duró 15 minutos.

Jhonier Leal también tuvo la oportunidad de intervenir en el desarrollo de la audiencia. Según el procesado, él es uno de los más interesados en que haya justicia y manifestó que el caso ha sido tomado con “ligereza”.

“Me extraña la ligereza con la que va este caso. Quiero que me sean respetados mis derechos, estamos hablando de un caso muy complejo, en donde están en juego mis derechos y mi libertad. Que pidamos aplazamientos no interfiere en nada para el vencimiento de términos, nosotros no queremos retrasar las audiencias, queremos que se haga un buen trabajo, que tengamos argumentos y que se haga con todo el debido proceso legal”, indicó Jhonier, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota.

Al término de esta primera parte de la audiencia preparatoria, la jueza ordenó que en horas de la tarde las partes iban a ser citadas para acudir a una audiencia en donde se daría a conocer un incidente de medida correctiva en contra de Ana Julieth Velásquez, por los constantes aplazamientos y no estar preparada para la diligencia.

Además de este proceso, la defensa de Jhonier tendrá otra cita en los estrados, la cual está programada para este 17 de agosto, y consiste en la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento. Esta audiencia también ha sido aplazada, en dos oportunidades, por solicitud de Velásquez. En principio estaba programada para el 15 de junio, pero ese día la litigante pidió el primer aplazamiento, por lo que se reprogramó para el 15 de julio, ese día pidió más tiempo para “revisar detalladamente los elementos materiales probatorios”, por lo que la jueza decidió que este 17 de agosto, sin oportunidad de más aplazamientos se llevaría a cabo esa audiencia.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.