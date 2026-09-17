De acuerdo con los elementos probatorios del ente acusador, el delito ocurrió cuando la víctima se movilizaba en su vehículo por la Avenida Caracas, cuando fue interceptada, amenazada y llevada en contra de su voluntad. Horas después, sus familiares, entre ellos su madre, recibieron llamadas extorsivas donde…

En las últimas horas, un hombre de 34 años fue rescatado por el Gaula de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, en una vivienda del barrio Paraíso, Ciudad Bolívar. La persona permanecía secuestrada desde el pasado 13 de septiembre.

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El drama del secuestro extorsivo que vivió una familia en Bogotá: la víctima fue rescatada

De acuerdo con los elementos probatorios del ente acusador, el delito ocurrió cuando la víctima se movilizaba en su vehículo por la Avenida Caracas, cuando fue interceptada, amenazada y llevada en contra de su voluntad. Horas después, sus familiares, entre ellos su madre, recibieron llamadas extorsivas donde les exigían COP 130 millones a cambio de su liberación.

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Para presionarlos, los secuestradores también les enviaban videos en los que el hombre era intimidado con armas de fuego y amenazado con atentar contra su vida si no se cumplía con la exigencia económica. "Se conoció también que mientras estuvo en cautiverio permaneció en estado de inconsciencia durante varios momentos", estableció la Fiscalía.

Finalmente, gracias a la denuncia, las autoridades iniciaron las labores de búsqueda, entre ellas, actividades de vecindario y la verificación de cámaras de seguridad, lo que permitió que establecieran la vivienda donde permanecía el hombre secuestrado.

Con esta información, en la noche del 16 de septiembre se adelantó la diligencia de registro y allanamiento, rescatando así a la víctima sana y salva y quien posteriormente se reencontró con sus familiares.

En el inmueble también fueron capturados 4 hombres como presuntos responsables del hecho y que, según el brigadier general William Fernando Caicedo Benavides, comandante de la XIII Brigada del Ejército Nacional, harían parte de un outsourcing o tercerización del Clan del Golfo. "Los delincuentes alcanzan a botar una cantidad indeterminada de armas. Se logra incautar un arma de fuego", agregó el comandante.

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Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentará a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputará, entre otros delitos, secuestro extorsivo.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, entre el 17 de enero y el 21 de julio de este año, se han registrado 15 casos de secuestro extorsivo en Bogotá, una reducción de denuncias de un 40 %. De ese total, en su mayoría las víctimas son hombres (11).