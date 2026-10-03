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Radiografía a la atención de víctimas en Bogotá: entre logros y vacíos

La Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría hicieron un llamado al alcalde Galán para avanzar de manera más contundente y focalizada en la política pública para víctimas del conflicto. El Espectador conoció la comunicación que, entre otros, advierte que, a pesar de la ejecución presupuestal, la mayoría de esta población continúa en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. La Consejería de Paz defiende los avances.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
Mauricio Alvarado
Carolina* llegó hace 9 años a Bogotá. Su hijo de 13 años, Fredy González Ruiz, está desaparecido desde el 2014.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Bogotá es la principal ciudad receptora de víctimas del conflicto armado. Según datos del Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado, a septiembre de 2025, 379.893 personas llegaron a la ciudad para empezar de cero; más de la mitad son mujeres y en su mayoría, entre los 29 y 60 años.

La Candelaria (82,7 %), Santa Fe (74,7 %) y Los Mártires (61,5 %) son las principales localidades donde llega esta población. Mientras que al sur y suroccidental, se ubican sobre todo en Ciudad Bolívar (58,9 %) y Bosa (57,9 %).

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María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género. _amariag
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