El ultimátum de Alianza Verde a sus militantes: no votar por Lara, Molano o Vargas

El partido de la saliente alcaldesa determinó por quién pueden votar sus partidarios y militantes. Foto: Archivo Particular

La contienda por la Alcaldía de Bogotá sigue dando de qué hablar, a medida que las alianzas se forman y los respaldos de los partidos se definen en la estrecha carrera por quien sucederá a Claudia López. El partido de la actual mandataria, Alianza Verde, dejó en “libertad”, pero una condicionada, a sus partidarios y militantes. Les prohibió, eso sí, no votar por Rodrigo Lara, Diego Molano, Jorge Luis Vargas, y los otros dos candidatos independientes, Nicolás Ramos Barbosa y Rafael Alonso Quintero Mora, lo que causó algunos rifirrafes.

Le podría interesar: Indecisos lideran intención de voto en Bogotá, según nueva encuesta

A través de una breve y clara comunicación, la Alianza Verde dejó ver sus cartas, luego de sostener una reunión con la Comisión Nacional de Avales. El partido inició haciendo una referencia usada a menudo por su partidaria Claudia López: “con el objetivo de construir sobre lo construido, el Partido Alianza Verde decide dejar en libertad teniendo en cuenta las siguientes condiciones: (1) Solamente se podrán apoyar las candidaturas de Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar, Jorge Enrique Robledo o Juan Daniel Oviedo. (2) Nuestros elegidos(as), candidatos(as) y militantes no podrán apoyar ninguna otra candidatura que no haya sido mencionada anteriormente”, reza el comunicado del partido.

De esta manera, ninguno podrá votar por Rodrigo Lara, Diego Molano, Jorge Luis Vargas, o los otros dos candidatos menos conocidos. La decisión es curiosa, más no de extrañar. Curiosa porque deja apoyar al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, con quien la alcaldesa ha sostenido diversos desencuentros, y no extraña, porque tanto Molano como Lara han sido quizá los más acérrimos contradictores y críticos de la actual administración distrital.

¡ATENCIÓN! ⚠️



Conozca la decisión que tomó la Comisión Nacional de Avales frente a las candidaturas a la Alcaldía de Bogotá: #Elecciones2023



👉🏽 https://t.co/wJS0G70FaK pic.twitter.com/qcj3LQXVjh — Partido Alianza Verde 🌻 (@PartidoVerdeCoL) September 5, 2023

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. El primero en responder fue Rodrigo Lara, quien se lanzó a la contienda recogiendo firmas por su partido independiente Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada (Lara). “Me informan varios amigos y apoyos del Partido Verde que la alcaldesa Claudia López y su esposa Angelica Lozano, les prohibieron apoyar nuestra candidatura ciudadana alegando todo tipo de parapetos. La imprecación de un veto da fe de la autoridad con la que ejercemos una sincera y real oposición al gobierno distrital. Seguiremos haciendo oposición por el bien de los bogotanos, buscando su bienestar y el servicio a la ciudad”, señaló en su cuenta de X (antes Twitter), el candidato.

Jorge Luis Vargas, candidato que obtuvo el aval del partido Cambio Radical, también se pronunció ante la decisión de los verdes. El candidato parece no haber salido afectado con esta determinación, incluso, celebró el ultimátum del partido argumentando que no quiere ser un candidato continuista. “¡Qué bueno no hacer parte del combo continuista de la inseguridad! ¡Hoy tiemblan los ciudadanos, no los delincuentes! La buena noticia es que tenemos la experiencia y lo vamos a arreglar!”, trinó el candidato.

Diego Molano, por su parte, no se ha manifestado, pues parece estar más concentrado en mantener disputas con su contendor, Gustavo Bolívar, y contra el presidente Gustavo Petro.

No deja llamar la atención que Angélica Lozano, otra líder de la Alianza Verde, sí apoya la candidatura del medio hermano de Rodrigo Lara, a la Gobernación de Huila, en estas elecciones regionales. Según ella, este Lara, es el “bueno”.

Siga leyendo: Cómo las encuestas están moldeando las alianzas en la carrera por la Alcaldía de Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.