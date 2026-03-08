Elecciones 2026: PMU Distrital se mantiene activo tras cierre de urnas

Secretaría de Gobierno lidera el PMU Distrital Foto: Secretaría de Gobierno

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A las 4:00 p. m., de este domingo, se cerraron oficialmente las urnas para los comicios del Congreso de la República y consultas interpartidistas.

Mientras los jurados de votación realizan el preconteo de votos, la Secretaría de Gobierno lidera el PMU Distrital para continuar con la vigilancia en materia de seguridad.

Lea más: Representantes a la Cámara por Bogotá: un eslabón perdido entre el Distrito y la Nación

Con corte a las 2:30 p. m., la entidad distrital reportaba 119 casos de publicidad ilegal alrededor de puestos de votación, 14 casos de presunta compra de votos y 6 de suplantación de la identidad. Así como la imposición de 58 sanciones por violar la ley seca.

#AEstaHora Transcurrida buena parte de la jornada electoral, el balance del PMU Distrital y de los 20 PMU locales es positivo.



Hemos reportado a las entidades competentes 119 casos de publicidad ilegal alrededor de puestos de votación, 14 casos de presunta compra de votos, y 6… pic.twitter.com/HmUAVo4LeS — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) March 8, 2026

Desde las organizaciones civiles, la Misión de Observación Electoral (MOE), no reporta hasta ahora ningún hecho que comprometa las elecciones. Aun así, la organización hizo un llamado para que, a término de las 4:00 p. m., se refuerce el pie de fuerza, pues “pueden aumentar las tensiones entre militantes o simpatizantes de distintas campañas”.

En paralelo, sí reportó 16 posibles irregularidades por:

3 relacionadas con el voto libre en Bogotá.

6 relacionadas con publicidad y medios de comunicación en Bogotá.

7 relacionadas con autoridades electorales en Bogotá.

Le puede interesar: Top 10 de los partidos que más empapelan Bogotá en estas elecciones

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.