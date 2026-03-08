Publicidad

Elecciones 2026: PMU Distrital se mantiene activo tras cierre de urnas

La Secretaría de Gobierno reporta hasta el momento 14 casos de presunta compra de votos.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
08 de marzo de 2026 - 09:54 p. m.
A las 4:00 p. m., de este domingo, se cerraron oficialmente las urnas para los comicios del Congreso de la República y consultas interpartidistas.

Mientras los jurados de votación realizan el preconteo de votos, la Secretaría de Gobierno lidera el PMU Distrital para continuar con la vigilancia en materia de seguridad.

Con corte a las 2:30 p. m., la entidad distrital reportaba 119 casos de publicidad ilegal alrededor de puestos de votación, 14 casos de presunta compra de votos y 6 de suplantación de la identidad. Así como la imposición de 58 sanciones por violar la ley seca.

Desde las organizaciones civiles, la Misión de Observación Electoral (MOE), no reporta hasta ahora ningún hecho que comprometa las elecciones. Aun así, la organización hizo un llamado para que, a término de las 4:00 p. m., se refuerce el pie de fuerza, pues “pueden aumentar las tensiones entre militantes o simpatizantes de distintas campañas”.

En paralelo, sí reportó 16 posibles irregularidades por:

  • 3 relacionadas con el voto libre en Bogotá.
  • 6 relacionadas con publicidad y medios de comunicación en Bogotá.
  • 7 relacionadas con autoridades electorales en Bogotá.

