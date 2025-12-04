En flagrancia fue capturado delincuente robando celulares en Barrios Unidos

Tenía más de 19 anotaciones judiciales Foto: Policía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hombre de 44 años fue capturado en el barrio San Felipe, localidad de Barrios Unidos, luego de ingresar a una empresa donde alcanzó a hurtar 10 dispositivos móviles de distintas marcas avaluados en cerca de 10 millones de pesos.

Lea más: Al día cerca de 300 bogotanos son víctimas de hurto: Personería de Bogotá

Las víctimas, al percatarse del delito, alertaron al CAI Polo Club, donde uniformados se desplegaron por la zona y lograron capturarlo. El asaltante fue dejado a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto y violación de habitación ajena.

Al consultar sus antecedentes judiciales, la Policía Metropolitana de Bogotá encontró 19 anotaciones por los delitos de homicidio, hurto calificado, lesiones personales, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena y porte de armas de fuego.

Según datos de la Personería de Bogotá, al año se han presentado más de 100 mil casos de hurto a personas, es decir, en promedio, cada día 300 bogotanos son víctimas de este delito.

Le puede interesar: Concejal Juan Baena renunció a su cargo y ahora aspirará al Senado por el Nuevo Liberalismo

Desde la Policía destacaron la reducción del 21% en el delito de hurto a celulares, con 7.944 casos menos que el año anterior y la recuperación de 4.109 equipos móviles.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.