En flagrancia fue capturado delincuente robando celulares en Barrios Unidos

El sujeto registraba 19 anotaciones por los delitos de homicidio, hurto calificado, lesiones personales y demás.

Redacción Bogotá
04 de diciembre de 2025 - 01:49 p. m.
Tenía más de 19 anotaciones judiciales
Foto: Policía de Bogotá
Un hombre de 44 años fue capturado en el barrio San Felipe, localidad de Barrios Unidos, luego de ingresar a una empresa donde alcanzó a hurtar 10 dispositivos móviles de distintas marcas avaluados en cerca de 10 millones de pesos.

Las víctimas, al percatarse del delito, alertaron al CAI Polo Club, donde uniformados se desplegaron por la zona y lograron capturarlo. El asaltante fue dejado a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto y violación de habitación ajena.

Al consultar sus antecedentes judiciales, la Policía Metropolitana de Bogotá encontró 19 anotaciones por los delitos de homicidio, hurto calificado, lesiones personales, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena y porte de armas de fuego.

Según datos de la Personería de Bogotá, al año se han presentado más de 100 mil casos de hurto a personas, es decir, en promedio, cada día 300 bogotanos son víctimas de este delito.

Desde la Policía destacaron la reducción del 21% en el delito de hurto a celulares, con 7.944 casos menos que el año anterior y la recuperación de 4.109 equipos móviles.

zorrillo(6652u)Hace 12 minutos
Homicidio, hurto calificado, lesiones personales, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena y porte de armas de fuego. Qué debería hacer la sociedad con un tipo como este?
