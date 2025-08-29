En marcha la PTAR Sopó: clave para recuperar el río Bogotá

Esperan beneficiar a más de 46.000 habitantes en la fase 2. Foto: Cortesía

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), puso en marcha la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR-, una obra que busca contribuir al saneamiento básico de las aguas domésticas del municipio de Sopó y reducir las cargas contaminantes que llegan al río Bogotá.

¿Cómo será el proyecto?

El proyecto se dará tras un convenio entre la CAR, el municipio de Sopó y la Empresa de Servicios Públicos EMSERSOPÓ -ESP y será ejecutado por el Consorcio SOPCAR. De esa manera, el municipio contará con una infraestructura actualizada, moderna y con todos los parámetros de calidad establecidos por la autoridad ambiental.

Entró en funcionamiento la PTAR Sopó, una obra moderna que beneficiará a más de 46 mil habitantes y le dará un respiro a nuestro río Bogotá.🏞️



Esta planta, 100% financiada por la @CAR_Cundi representa una inversión de más de $21 mil millones y con ella lograremos tratar +96… pic.twitter.com/sEDIGiwK4W — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) August 29, 2025

“Esta obra, que será entregada y operada por el municipio una vez finalice esta fase, tuvo un costo demás de 21 mil millones de pesos, los cuales fueron financiados 100% por la CAR para sanear las aguas domésticas y beneficiará a más de 46 mil habitantes”, aseguró el director general de la CAR, Alfred Ballesteros.

Como lo dieron a conocer, este inicio tiene una línea de tiempo de tres meses, en el cual verifican el correcto funcionamiento de todos los sistemas técnicos, que incluye: el arranque de la operación, estabilización de procesos, los tanques sedimentadores, la planta eléctrica y equipos mecánicos y eléctricos, entre otros.

“No solo beneficiamos a los más de 30 mil usuarios en la primera fase, tanto del casco urbano como de las veredas Carolina Alta, Chuscal, Bellavista, Centro Alto, y Pueblo Viejo, sino, además, disminuimos los impactos sobre la salud pública”, afirmó la alcaldesa de Sopó, Fabiola Muñoz Rodríguez.

Como detallaron, la planta contará un caudal de diseño de 96,33 litros por segundo y beneficiará a 46.968 habitantes en la fase II, mediante un sistema de tratamiento de lodos activados.

Esta infraestructura se suma a las obras de saneamiento básico lideradas y cofinanciadas por la CAR para la recuperación del afluente más importante del centro del país.

