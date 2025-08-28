En Soacha: 11 operativos de la CAR este año contra la producción ilegal de carbón

Estas acciones no solo afectan la calidad del aire, sino también la salud de las comunidades aledañas. Foto: Cortesía

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Grupo de Carabineros de la Policía Nacional del municipio de Soacha, recientemente llevaron a cabo un nuevo operativo en la vereda Chacua contra la producción ilegal de carbón vegetal.

En este procedimiento sorprendieron en flagrancia a cuatro personas que realizaban quemas a cielo abierto con este fin.

¿Qué encontraron?

Como indicaron, en el sitio observaron un total de 9 pilas en combustión, con dimensiones entre los 4 metros de largo por 2 metros de ancho y aproximadamente 2 metros de altura. Adicionalmente, otras 7 pilas en proceso de armado y 27 bultos de carbón listos para ser comercializados en la zona.

¡No más producción ilegal de carbón vegetal en nuestro territorio! ❌



En la vereda La Chacua, Soacha, hallamos 9 pilas de combustión y 27 bultos de carbón listos para ser comercializados. En zona rural de Soacha hemos realizado 11 operativos este año con cerca de 30 personas… pic.twitter.com/2QlNyr54Vk — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) August 28, 2025

En este caso, los particulares no presentaron documentación que acreditara el uso de infraestructura adecuada, sistemas de control de emisiones ni metodologías para la ejecución de este tipo de actividades.

Por lo anterior, las autoridades determinaron que hubo una afectación a los recursos naturales (suelo, aire y agua), debido a la quema abierta de retales de madera para producir carbón vegetal. Esta práctica se realiza mediante pilas de trozos de madera, conocidas como “camas”, las cuales son encendidas para obtener carbón vegetal a través de una combustión incompleta.

“Seguimos en la lucha contra la contaminación ambiental y la producción ilegal en esta zona de La Chacua, donde llevamos 11 operativos en lo corrido del año con alrededor de 30 personas capturadas”, afirmó el director de la dirección regional Soacha de la CAR, César Augusto Rico Mayorga.

Además, el directivo explicó que por tratarse de material de desecho sin clasificar y sin manejo previo, al momento de la combustión se generan agentes contaminantes como:

El monóxido de carbono.

Óxidos de azufre.

Óxidos de nitrógeno.

Dioxinas y furanos.

Hidrocarburos aromáticos policíclicos.

Partículas suspendidas totales y material particulado, producto de la combinación de piezas metálicas, pintura y madera descartada.

