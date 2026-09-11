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Ya está la plata para ampliar la Autopista Norte: aseguran créditos por COP 1,2 billones

La ampliación de la Autopista Norte ya cumplió todos los requisitos y tiene luz verde para avanzar. La banca nacional e internacional garantizan los recursos

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
11 de septiembre de 2026 – 09:30 a. m.
La ampliación de la Autopista Norte contempla una intervención de 18 kilómetros, para mejorar la conexión de Bogotá con los municipios del norte de Cundinamarca y descongestionar este corredor.
La ampliación de la Autopista Norte contempla una intervención de 18 kilómetros, para mejorar la conexión de Bogotá con los municipios del norte de Cundinamarca y descongestionar este corredor.
Foto: Accesos Norte II

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Todo está listo para comenzar con la esperada ampliación de la Autopista Norte. El último paso, que era asegurar los créditos por COP 1,2 billones para las obras, se logró recientemente con el respaldo de la banca nacional e internacional. De acuerdo con la concesión Accesos Norte Fase II, que se encargará del proyecto, el cierre financiero definitivo se estructuró con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), JP Morgan y MUFG Bank.

Al ser una obra de Iniciativa Privada (IP), su financiación está respaldada por el recaudo de los peajes existentes en el corredor, los cuales servirán de respaldo para pagar los créditos que mantendrán el flujo de capital necesario para asegurar los trabajos en el corredor sin contratiempos.

“Este logro ratifica la solidez financiera, técnica e institucional del proyecto y refleja la confianza de reconocidas entidades financieras en una iniciativa estratégica para el desarrollo de nuestra nación, que contribuirá a transformar la movilidad, fortalecer la conectividad y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de Bogotá, la Sabana Centro y los municipios y departamentos al norte del país”, indicaron desde la entidad, cuyos socios son Ashmore, Grupo Ethuss y OHLA.

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Vale recordar que se pudo llegar a este paso luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) diera el visto bueno al proyecto que, luego de años de estar estancado y de hacer algunos ajustes, finalmente pudo verificar el cumplimiento de las condiciones ambientales para la ejecución de las cinco frentes de obra en los que se dividirá la construcción de la nueva Autopista Norte, entre las calles 191 y 245. Con este aval, la concesión logró concretar el desembolso de los recursos para la ejecución del proyecto.

“El cierre financiero demuestra la confianza de la banca internacional y local en la capacidad de la ingeniería colombiana. Haber superado con éxito las exigencias ambientales y contar hoy con el desembolso efectivo de los recursos nos permite avanzar en la ejecución de una obra vital para la movilidad de Bogotá”, puntualizó Sandra Vélez, CEO del Grupo Ethuss.

Ampliación de la Autopista Norte ¿Por qué es importante?

La ampliación de la Autopista Norte contempla una intervención de 18 kilómetros, para mejorar la conexión de Bogotá con los municipios del norte de Cundinamarca y descongestionar este corredor, al intervenir corredores estratégicos como la Autopista Norte, la Carrera Séptima y la Perimetral de Sopó.

Entre las obras previstas están dos nuevos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo para Transmilenio entre las calles, además de intervenciones sobre los carriles existentes.  Incluye, además, nuevos andenes y ciclorrutas en ambos costados de la Autopista Norte, carriles de adelantamiento para Transmilenio en las estaciones proyectadas y retornos a desnivel en las calles 235 y 242. También contempla los estudios y diseños para una futura intersección en la calle 201.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. alexmarin55 jamarin@elespectador.com
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