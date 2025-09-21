Encuentra cadáver de hombre asesinado en uno de los frentes de obra del Metro

Miembros del CTI de la Fiscalía inspeccionaron la escena del crimen Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la noche del sábado 20 de septiembre, ocurrió un homicidio en el barrio Tintalito II, localidad de Kennedy. Según testigos, sobre las 10:30 de la noche, cuatro sujetos que iban a bordo de un bicitaxi se bajaron en uno de los frentes de obra de la Empresa Metro, para cometer el asesinato.

Lea más: Capturan en Guaduas a sujeto que asesinó a su víctima cuando esperaba transporte

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima, entre los 25 y 30 años, presentaba una lesión en la cabeza producida por impacto de arma de fuego y hasta el momento se desconoce su identidad.

Al lugar, arribaron uniformados y el cuerpo del CTI de la Fiscalía para realizar el respectivo levantamiento del cadáver a la altura de la Av. Villavicencio con carrera 87C.

La Policía ya cuenta con videos de cámaras de seguridad, además de los testimonios de vecinos y el conductor del bicitaxi para establecer la identidad y paradero de los homicidas quienes huyeron a pie.

Será entonces la Fiscalía quien investigue y determine cuál es el móvil del asesinato.

Preocupa el panorama de homicidios con armas en Bogotá

La violencia continúa en la ciudad y los datos que salen a la luz no dejan un buen pronóstico. En esta oportunidad, el concejal Julián Sastoque lanzó una alerta sobre el desbordado uso de armas de fuego en Bogotá.

Como lo dio a conocer el concejal, según cifras del sistema estadístico de la Policía Nacional, en 2024 se cometieron 716 homicidios con arma de fuego, lo que representa un aumento del 28% frente a 2022 y un crecimiento de 129 casos respecto a 2023.

El 59% de todos los homicidios del año pasado se cometieron con este tipo de armas. Entre enero y mayo, se registran 318 homicidios con arma de fuego, frente a 266 del mismo periodo del año anterior. Esto representa un aumento superior al 10%, en apenas cinco meses.

Le puede interesar: Las localidades más afectadas por mal parqueo: 43 mil conductores sancionados

“Las cifras son escalofriantes. El asesinato se está normalizando en Bogotá y las armas de fuego están en el centro de esta tragedia. ¿Dónde están las estrategias de la administración para frenar esta barbarie?”, cuestionó Sastoque.

Como lo dio a conocer el cabildante, además del homicidio, el uso de armas en otros delitos también revela una ciudad azotada por la violencia. Entre enero y mayo de 2025 se han registrado 25 secuestros, de los cuales 19 fueron perpetrados con armas de fuego, casi el doble de los 11 reportados durante todo 2024.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.