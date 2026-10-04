Entregan nuevo bajopuente en Bogotá: quebrada Las Delicias fue intervenida

Este espacio presentaba deterioro de la infraestructura, afectaciones ambientales y condiciones que incidían en la seguridad, la movilidad y el disfrute del espacio público. Ahora, informó la entidad distrital, fue recuperado a lo largo y ancho de su sendero y puentes la adecuación de espacios para el avistamiento de aves y el mejoramiento del acceso principal, así…

La Defensoría del Espacio Público entregó el quinto bajopuente recuperado en Bogotá. Se trata de 20.784 m² de espacio público en la quebrada Las Delicias, localidad de Chapinero.

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Este espacio presentaba deterioro de la infraestructura, afectaciones ambientales y condiciones que incidían en la seguridad, la movilidad y el disfrute del espacio público. Ahora, informó la entidad distrital, fue recuperado a lo largo y ancho de su sendero y puentes la adecuación de espacios para el avistamiento de aves y el mejoramiento del acceso principal, así como intervenciones en infraestructura, iluminación, paisajismo y señalización.

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Lea más: Así avanza la renovación de los bajo puentes: entre retos de seguridad e impulso comercial

“Esto ha sido un trabajo con la comunidad, con su participación activa y liderazgo, reconociendo los esfuerzos que hace y seguirá haciendo para recuperar y proteger este entorno tan especial", destacó el alcalde Galán.

#AquíSíPasa porque entregamos el 5 bajopuente en la ciudad. @Bogota recuperó 20.784 m² de espacio público en la quebrada Las Delicias, en Chapinero con: ✅️ baños públicos, módulo comercial, zona avistamiento de aves y la revitalización del sendero ecológico #PuentesQueUnen 💛❤️ pic.twitter.com/ndnCZMsVzg — Defensoría del Espacio Público (@MiEspacioesBog) October 3, 2026

Las obras que contaron con una inversión de más de $600 millones también incluyeron nuevo mobiliario urbano para mejorar las condiciones de uso y permanencia en este sector, como baños públicos y un módulo comercial.

La Quebrada Las Delicias viene consolidándose como un sitio de interés natural, turístico y cultural de la localidad. Cuenta con senderos ecológicos a su alrededor, vigías encargados de cuidar el lugar y tres quioscos que actúan como miradores para los visitantes que hacen caminatas ecológicas.

Así avanza la renovación de los bajo puentes

A partir de un ejercicio de identificar las principales problemáticas, dinámicas del sector y potenciales estrategias, el DADEP mapeó 67 zonas de bajo puentes, de las cuales, la meta oficial fijada en el cuatrenio son 22 bajo puentes intervenidos. Pero no serán los únicos; el Distrito adelanta negociaciones para sumar otros 20 espacios a cargo del sector privado, dos más a cargo de la UAESP y tres liderados por el IDU, con lo que la proyección podría ascender a 47 bajo puentes.

Desde agosto de 2025 hasta la fecha, cinco bajo puentes han sido intervenidos y entregados formalmente.

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Aunque, como lo contamos en El Espectador, la meta era en 2025 entregar 10 bajopuentes, no se cumplió. De acuerdo con la directora del DADEP, Lucía Bastidas, "nunca estuvo en nuestro plan eso (entrega). Si hay algo que nos haya afectado el cronograma, es el aumento del salario mínimo. Nos tocó renegociar con los privados para arrancar las obras. Pero los vamos a entregar todos este año, como está planteado", sentenció.