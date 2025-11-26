Entregan nuevo tramo de av. Laureano Gómez: la obra general va en 91%, ¿cuándo estará lista?

La habilitación contempla 1,3 km de vía entre las calles 170 y 183, con tres carriles de circulación en sentido sur-norte por el costado oriental. Foto: IDU

La Alcaldía habilitó un nuevo tramo de la av. Laureano Gómez o Novena o Laureano Gómez, mientras avanza en la terminación de dos frentes más de esta obra que busca descongestionar la salida norte de la capital. Esta vez, el IDU habilitó 1,3 km de vía, entre las calles 170 y 183, con tres carriles de circulación en sentido sur-norte por el costado oriental y más de 5.452 metros cuadrados de nuevo espacio público.

La apertura de este tramo se suma a los dos ya habilitados en marzo de este año: el costado oriental de las calles 182 a la 183, y de la 187 Bis a la 181B, costado occidental.

En cuanto al avance general de la obra, el IDU informó que va en 91 %, no obstante, las necesidades de movilidad y el modelo de construcción de la avenida, han permitido la habilitación parcial de los tramos.

Dimos un paso importante para el nororiente de Bogotá.

⁰Habilitamos el costado oriental de la #AvenidaLaureano Gómez (cra. Novena) entre calles 170 y 183: 1.3 km de nueva vía y más de 5400 m² de espacio público, que ya están mejorando la vida de quienes caminan, pedalean y se… pic.twitter.com/hoJUgxzAg2 — IDU Bogotá (@idubogota) November 26, 2025

¿Cuánto será entregada en su totalidad?

Entre tanto, continúan los trabajos en dos frentes más. El del costado oriental desde la 183 a la 188 Bis. Según las proyecciones, este será habilitado en diciembre de este año, mientras terminan los trabajos de traslado de redes.

Así mismo, en el costado occidental entre las calles 170 y 193 continuarán otros frentes de trabajo encargados de la instalación de la red matriz de agua potable y obra en vía. La terminación y entrega de la obra en su totalidad será en el primer semestre del 2026.

Cabe recordar que la construcción de la av. Laureano Gómez, que va en su totalidad de las calles 170 a 193, está a cargo de la Unión Temporal Murcón. El proyecto suma 230 trabajadores y tiene una inversión que supera los COP 156.000 millones.

