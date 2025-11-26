¿Irá al concierto de Dua Lipa o al Megaland? TM habilita rutas especiales para ambos eventos

Movilidad para conciertos en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este viernes y sábado Bogotá se llenará de música. El viernes, 28 de noviembre, será el concierto de Dua Lipa. El sábado, 29 de noviembre, el Megaland. Ambos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Por lo tanto, Transmilenio tendrá una operación especial del componente troncal, para la movilidad de quienes asistan.

Lea más: Más de la mitad de las mujeres sufrió acoso sexual en Bogotá: alertan aumento de violencias

“Tendremos operación especial para facilitar la evacuación de los asistentes a los dos eventos. TransMi garantiza un servicio rápido y a precios justos e invitamos a la ciudadanía para que lleguen y regresen a casa en transporte público”, señaló Jaime Monroy, subgerente de operaciones de TRANSMILENIO S.A.

💎✨ Dua Lipa en El Campín y TransMi te lleva con ritmo, estilo y cero complicaciones.



📍 28 de noviembre

🚌 Para llegar:

13 servicios troncales desde Movistar Arena y Campín–UAN

• 23 rutas zonales alrededor del estadio (Calle 63, 53, NQS y Cra 24).



🌙 Para volver a casa:

8… pic.twitter.com/bWrOM6aAjD — TransMilenio (@TransMilenio) November 25, 2025

Más noticias: Vecinos quemaron motocicleta de dos asaltantes en Bogotá: uno es menor de edad

Para llegar a ambos eventos:

En este caso, la empresa ofrecerá 13 servicios troncales, con sus horarios habituales, en las estaciones: Movistar Arena y Campín – UAN, en la troncal NQS Central. Además, TransMiZonal tendrá una oferta de 23 rutas que cuentan con paraderos ubicados en la zona del estadio El Campín, que incluyen:

La calle 63 y 53.

La avenida NQS.

La carrera 24.

Para salir de los eventos:

Con respecto a la evacuación del espacio, TM habilitará las estaciones: Movistar Arena y Campín–UAN, en las cuales habrá rutas hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas. Cabe aclarar que los servicios de alimentación y el servicio de TransMiZonal no tendrán ampliación de horario para esta jornada.

Le puede interesar: Inseguridad en ciclorrutas: ¿Funcionarán los nuevos agentes ante hurtos y violencia?

Para conocer más información de los horarios y el servicio, lo podrán consultar en la página web. Toda la información sobre horarios y trazados de estos servicios puede ser consultada en la página web.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.