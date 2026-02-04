Estación de Transmilenio Avenida Jiménez cierra el 7 de febrero

Vista aérea de la av. Jiménez. Foto: Metro de Bogotá

Transmilenio informó la fecha definitiva en que la estación Avenida Jiménez suspende sus actividades. Luego de un ajuste en el cronograma por parte de la Empresa Metro que había dado paso al cierre el 31 de enero, finalmente se realizará este sábado 7 de febrero.

La excepción estará en dos de tres vagones con acceso por la carrera 12, donde seguirán funcionando las rutas: F23, F51 y ruta 5 hacia las Américas; y los servicios J70 y J23 hasta el Eje Ambiental y M51 hasta Museo Nacional.

Aun así, para evitar mayores traumatismos, la Empresa anunció que ese mismo día entrará en operación la estación temporal ubicada sobre la avenida Caracas entre calles 10 y 8, a 300 metros del túnel peatonal que conecta con la estación Avenida Jiménez de la troncal Caracas.

Esta contará con tres vagones y prestará servicio hacia las troncales Autonorte, Eje Ambiental, Suba, Caracas Sur, Calle 26, Eje Ambiental, 20 de Julio y Américas. A detalle, las rutas 3, 5, 8, B18, B27, B7, C15, J76, K54, 3, 8, H54, H75, H76, H15, H27 y L18, seguirán funcionando.

Con esta apertura, ya son cinco estaciones temporales habilitadas en la troncal Caracas para garantizar la movilidad de los usuarios durante la ejecución del proyecto de la Línea 1 del Metro. Obra que, con corte al 31 de enero, alcanzó un 72,13 % de avance.

Uno de los principales hitos corresponde a la infraestructura del viaducto, que ya cuenta con 10.650 metros construidos. En paralelo al avance en infraestructura, el proyecto continúa fortaleciendo su componente operativo. El alcalde Galán confirmó que el sexto tren de la Primera Línea ya llegó a Cartagena, como parte del proceso de adquisición del material rodante que operará el sistema.

