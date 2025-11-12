Explosión en la Av. Américas con Cali deja un muerto y un herido, confirmó Policía

Explosión en la glorieta de la Av. Américas con Av. Ciudad de Cali. Foto: Redes Sociales/Diego Arias

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Policía de Bogotá reportó una explosión en la rotonda que conecta la Avenida de Las Américas con la Avenida Ciudad de Cali, cerca del barrio El Tintal, en la localidad de Kennedy. Según información preliminar de la Policía, el incidente dejó dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Hospital de Kennedy para recibir atención médica. Una de ellas falleció.

Lea más: Falleció menor de 15 años que fue arrollada por taxista ebrio en Bogotá

En el lugar hacen presencia funcionarios del CTI de la Fiscalía, la Policía Judicial y la Unidad Antiexplosivos, quienes adelantan las investigaciones para determinar cómo se produjo el hecho. Por el momento, las autoridades creen que las dos personas lesionadas manipulaban el artefacto explosivo en el momento de la detonación.

El coronel Álvaro Enrique Mora Rodríguez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana Nro. 3, señaló que “el día de hoy, a las 7:15 p.m., se escuchó una explosión y las patrullas cercanas acudieron al lugar evacuando a dos ciudadanos habitantes de calles y, lamentablemente, al llegar al hospital de Kennedy, uno de ellos fallece”.

Más noticias: Expectativa vs realidad: las penas en los casos de Jaime Moreno y el taxista ebrio

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.