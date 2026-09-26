Explosión en Los Mártires dejó tres heridos dentro de un laboratorio

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, los afectados presentaron dificultades para respirar, por lo que recibieron atención en el lugar y posteriormente fueron trasladados a un centro médico. Hasta el momento no se han divulgado sus identidades, edades ni una actualización sobre su estado de salud.

Una explosión en Los Mártires dejó tres personas heridas durante la mañana de este sábado 26 de septiembre. La emergencia ocurrió hacia las 8:30 a. m. dentro de un laboratorio ubicado en la carrera 19A con calle 4A, en Bogotá.

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La primera versión indica que la explosión habría estado relacionada con aire comprimido. Sin embargo, el reporte conocido no precisa cuál equipo estaba siendo utilizado ni la actividad que se desarrollaba en el laboratorio cuando ocurrió la emergencia.

¿Qué se sabe de la explosión en Los Mártires?

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá movilizó unidades de la estación de la localidad y equipos especializados en Rescate Técnico, Materiales Peligrosos e Investigación de Incendios.

La explosión en Los Mártires causó daños materiales en el inmueble. Las imágenes conocidas muestran vidrios rotos, ventanas afectadas, daños en algunas puertas y elementos que quedaron esparcidos dentro y fuera del establecimiento.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Movilidad aseguró el sector mientras los organismos de emergencia desarrollaban las labores de inspección. Además, recomendó a los conductores tomar rutas alternas y transitar con precaución por las inmediaciones de la carrera 19A con calle 4A.

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Aire comprimido, la causa preliminar de la emergencia

El reporte inicial sobre la emergencia señala que el estallido se produjo por aire comprimido dentro del laboratorio. No obstante, todavía no se han publicado detalles sobre el dispositivo, la presión acumulada o el punto exacto donde comenzó el incidente.

#BOGOTÁ. Se presenta cierre de vía en la localidad de los Mártires, sobre la calle 3A carrera 19A, por explosión al interior de laboratorio farmacéutico en el sector. Cuerpo de Bomberos atienden la emergencia, hasta el momento no reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/wFSGnVWElq — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 26, 2026

Tres personas fueron trasladadas a un centro médico

Los tres heridos presentaban aparentes dificultades respiratorias cuando llegaron los equipos de emergencia. Después de la atención inicial, fueron remitidos al centro asistencial más cercano.

El reporte no menciona otras personas lesionadas ni víctimas mortales. Tampoco informa sobre una evacuación de edificaciones vecinas o afectaciones estructurales adicionales a las observadas en el laboratorio.

Las unidades de Materiales Peligrosos revisaron el inmueble, mientras el equipo de Investigación de Incendios comenzó la inspección correspondiente. La emergencia permanecía en desarrollo durante la mañana del sábado.

🚨 Controlamos riesgos asociados a una explosión por aire comprimido en un laboratorio, en la Carrera 19A con Calle 4A. Se brindó atención prehospitalaria a 3 personas, quienes fueron entregados a Secretaría de Salud. Se activó apoyo del @IDIGER por afectación estructural. — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) September 26, 2026

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