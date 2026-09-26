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De Soacha a Funza: así van los dos proyectos que buscan abrir nuevas salidas de Bogotá

Mientras la ALO Sur comienza una construcción que tardó décadas en destrabarse, Bogotá, Funza y la ARM acaban de firmar un acuerdo para avanzar en los estudios para otra conexión hacia el occidente.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
25 de septiembre de 2026 – 08:32 p. m.
Predio de la ALO Sur.
Predio de la ALO Sur, vía que abrirá una salida alterna a la Autopista Sur.

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Durante casi 70 años, buena parte del tráfico de entrada y salida por el occidente de la ciudad ha sido soportado por las calles 13 y 80. Por el sur, la Autopista ha soportado el tráfico generando embotellamientos que se han convertido en postales que no faltan a la hora de salir de Bogotá. Crear nuevas conexiones regionales alrededor de la capital para desconcentrar estos corredores ha sido una deuda que todavía falta saldar. Estos son los avances que prometen abrir nuevas salidas.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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