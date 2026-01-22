Un muerto y 14 heridos deja, de momento, explosión en el barrio Santa Fe, en Bogotá

Una persona falleció tras la explosión registrada en la noche en el barrio Santa Fe. El ataque con granada dejó además 14 personas heridas. Foto: Secretaría de Movi

Una persona falleció y 14 más resultaron heridas tras la explosión que se registró en la noche de este jueves, en la carrera 16 con calle 23, barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. En la zona lanzaron una granada contra un establecimiento nocturno, según informaron las autoridades, las cuales agregaron que la víctima fatal tendría 75 años y que a los lesionados los trasladaron a la clínica Mederly, sobre la avenida NQS.

Las versiones que han recopilado los investigadores dan cuenta de que dos personas, que se movilizaban en una motocicleta, serían los responsables de lanzar el artefacto explosivo. La persona fallecida y los heridos se encontraban departiendo en el lugar al momento de la detonación.

“Le pedí a la Policía hacer una intervención de la zona a partir de este momento. Ya se tiene una línea de investigación que permitirá identificar a los responsables. Mi solidaridad con la familia de la persona fallecida y con los lesionados en este hecho delincuencial”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

La zona la acordonaron las autoridades para realizar la inspección judicial y adelantar las investigaciones iniciales, que lleven a esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

