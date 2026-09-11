Festival Cordillera 2026: Habilitan rutas especiales del SITP para el regreso de asistentes

Para facilitar la movilidad de estos miles de asistentes, Transmilenio informó que habilitó rutas especiales del SITP, después de su horario habitual.

El cartel reúne a artistas como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Sean Paul, Caifanes, Cultura Profética, Andrés Cepeda, Kany García, Panteón Rococó, Mägo de Oz y Miguel Mateos.

90 mil personas es la proyección de asistencia para este 12 y 13 de septiembre en el Festival Cordillera 2026. De este total, se estima, según cifras oficiales, que el 40 % llegue desde otras ciudades o países.

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Serán tres rutas que tendrán como destino Unicentro, Septimazo y Av. 1 de Mayo y partirán desde la calle 53 con carrera 66A. «Una vez se declare la finalización del evento, iniciamos nuestra operación especial y hasta que se declare terminada la evacuación en el Puesto de Mando Unificado (PMU) terminaremos la atención de estas tres rutas», detalló sobre el horario el subgerente de Transmilenio, Jaime Monroy.

Rutas del SITP habilitadas para el Festival Cordillera

Transmilenio recordó que también dispone de más de 33 rutas del SITP en sus horarios de operación habitual con paraderos aledaños al Parque Simón Bolívar en la avenida Carrera 68 y calle 53.

Asimismo, las 26 rutas de Transmilenio en sus horarios de operación habitual en las estaciones Salitre – El Greco y CAN – British Council y Movistar Arena.

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Cordillera formó parte de los 11 grandes eventos analizados por el Distrito durante 2025. En conjunto, estas actividades generaron un impacto económico estimado de $656.671 millones en Bogotá. La lista también incluyó el Festival Estéreo Picnic y los conciertos de Shakira.

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