Festival Cordillera 2026 proyecta un impacto de $108.942 millones en Bogotá

La cifra supera en $34.295 millones el resultado informado para la edición de 2025. Esto equivale a un incremento nominal cercano al 46 %, según un cálculo propio basado en los datos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

l Festival Cordillera 2026 espera reunir a 90.000 personas durante el 12 y 13 de septiembre en el parque Simón Bolívar. A partir de esta asistencia, el Distrito calcula que el evento podría generar un impacto económico de $108.942 millones en Bogotá.

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Sin embargo, los $108.942 millones corresponden a una estimación realizada antes del festival. El cálculo incluye el consumo previsto de los asistentes y los recursos destinados por los organizadores a la producción del evento. Por consiguiente, la cifra definitiva solo podrá establecerse después de conocer la asistencia y los gastos registrados.

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¿Cómo se calculó el impacto de $108.942 millones?

La proyección económica del Festival Cordillera 2026 está dividida en dos componentes. El primero corresponde al gasto y la actividad económica asociados con el público, cuyo impacto alcanzaría $81.601 millones.

Dentro de este componente, el Distrito identifica $61.775 millones como consumo directo de los asistentes. Allí se incluyen gastos en alimentación, bebidas, transporte, compras y alojamiento. El material divulgado no desagrega los $19.826 millones restantes que completan el impacto atribuido al público.

El segundo componente corresponde a los recursos destinados a la realización del festival. La inversión de los organizadores produciría un impacto estimado de $27.341 millones.

De esta manera, el componente relacionado con los asistentes representaría cerca del 75 % del impacto total, mientras que la organización concentraría el 25 % restante. Estos porcentajes son cálculos propios elaborados a partir de las cifras del boletín.

Festival Cordillera espera recibir 36.000 visitantes

De los 90.000 asistentes proyectados, el 60 % residiría en Bogotá y el 40 % llegaría desde otras ciudades o países. Esto significa que el festival espera atraer aproximadamente 36.000 visitantes y convocar a 54.000 residentes de la capital.

Asimismo, el Distrito calcula que el 26,3 % del público llegará desde otros municipios de Colombia. Este porcentaje representa cerca de 23.670 turistas nacionales, según un cálculo propio.

Otro 13,7 % corresponderá a visitantes internacionales, equivalentes a unas 12.330 personas. En conjunto, los asistentes provenientes de fuera de Bogotá concentrarían el 58 % del impacto económico generado por el público, pese a representar cuatro de cada diez entradas previstas.

El Instituto Distrital de Turismo calcula que estos visitantes aportarían cerca de $47.500 millones. Por su parte, los residentes de Bogotá generarían aproximadamente $34.137 millones, correspondientes al 42 % restante del componente asociado con los asistentes.

Los extranjeros registrarían el mayor gasto promedio

Los visitantes internacionales tendrían el gasto individual más alto. La estimación señala que cada uno destinaría en promedio $1.517.296 durante su permanencia en Bogotá.

Por otro lado, el gasto promedio de los turistas nacionales llegaría a $727.684. Para los residentes de la capital, el cálculo se ubica en $478.572 por persona.

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Así, el gasto previsto para un visitante internacional sería más de tres veces el estimado para un residente de Bogotá. Esta diferencia incluye el alojamiento y otros consumos relacionados con la permanencia de los viajeros en la ciudad.

La Secretaría de Desarrollo Económico proyecta que los visitantes nacionales e internacionales tendrán un gasto conjunto promedio cercano a $998.000. Los recursos se distribuirían principalmente entre hoteles, restaurantes, sistemas de transporte, establecimientos comerciales y negocios ubicados en diferentes sectores de Bogotá.

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El festival estaría asociado con cerca de 3.700 empleos

El gasto de los asistentes estaría relacionado con la generación estimada de 2.619 empleos directos y 499 indirectos. Además, la inversión de los organizadores se asociaría con otros 435 puestos directos y 153 indirectos.

La suma de los cuatro grupos arroja aproximadamente 3.706 empleos, según un cálculo propio basado en el boletín. El documento no especifica la duración de estos puestos ni establece cuántos corresponden a empleos temporales, jornadas de trabajo o plazas de tiempo completo.

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La proyección fue construida a partir de la Encuesta de Caracterización de Asistentes a Festivales y Eventos Públicos de 2026. En el ejercicio participaron la Secretaría de Desarrollo Económico, el Observatorio de Turismo, el Instituto Distrital de Turismo y la Secretaría de Cultura.

Las entidades aclararon que se trata de una medición previa al evento. En consecuencia, la estimación podrá ajustarse con las encuestas y los datos recopilados durante el festival.

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La proyección supera en 46 % el resultado de 2025

El Festival Cordillera generó un impacto económico estimado de $74.647 millones durante 2025. Si la proyección de este año se cumple, el crecimiento nominal sería cercano al 46 %.

La comparación se realiza en pesos corrientes y no descuenta el efecto de la inflación. Además, enfrenta un resultado calculado después de la edición de 2025 con una proyección elaborada antes del evento de 2026.

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Cordillera formó parte de los 11 grandes eventos analizados por el Distrito durante 2025. En conjunto, estas actividades generaron un impacto económico estimado de $656.671 millones en Bogotá. La lista también incluyó el Festival Estéreo Picnic y los conciertos de Shakira.

Fechas, horarios y artistas del Festival Cordillera 2026

El Festival Cordillera 2026 se realizará el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre en el parque Simón Bolívar. Las puertas abrirán a la 1:00 p. m. y los primeros conciertos comenzarán hacia las 2:15 p. m.

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El ingreso está autorizado únicamente para mayores de 18 años. El cartel reúne a artistas como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Sean Paul, Caifanes, Cultura Profética, Andrés Cepeda, Kany García, Panteón Rococó, Mägo de Oz y Miguel Mateos.

El acceso peatonal principal estará ubicado sobre la avenida La Esmeralda, también conocida como transversal 60, frente al parque Virgilio Barco. Además, el Distrito anunció cierres en tramos de las calles 53 y 63 y de la carrera 60.

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Las personas que asistirán pueden consultar las recomendaciones, horarios y cierres viales, así como las rutas de TransMilenio habilitadas para llegar y salir.

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