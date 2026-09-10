Posibles apagones en Bogotá: Enel activa 240 cuadrillas ante riesgo de incendios

La alerta no incluye un calendario de cortes, una lista de barrios ni el anuncio de un racionamiento general. La compañía se refiere a posibles interrupciones localizadas si el fuego alcanza postes, cables, transformadores, cámaras subterráneas u otros…

Enel Colombia advirtió que el aumento de las temperaturas y la reducción de las lluvias pueden favorecer incendios capaces de afectar las redes eléctricas y ocasionar apagones en Bogotá. Ante ese escenario, la empresa activó un plan preventivo con 240 cuadrillas eléctricas y forestales.

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La alerta no incluye un calendario de cortes, una lista de barrios ni el anuncio de un racionamiento general. La compañía se refiere a posibles interrupciones localizadas si el fuego alcanza postes, cables, transformadores, cámaras subterráneas u otros componentes de la infraestructura.

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El riesgo también se extiende a Cundinamarca, donde Enel opera redes rurales rodeadas por vegetación, cultivos y material seco. Por esta razón, la empresa pidió evitar quemas y reportar cualquier incendio que se presente cerca del sistema eléctrico.

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¿Habrá apagones en Bogotá por El Niño?

Hasta el momento, Enel no ha anunciado apagones programados en Bogotá asociados con el fenómeno de El Niño. Tampoco ha informado cuáles localidades o barrios tendrían una probabilidad mayor de sufrir interrupciones.

La advertencia señala que podrían presentarse cortes si un incendio daña la infraestructura o hace necesaria una intervención de emergencia. En consecuencia, la duración y extensión de cada interrupción dependerían del lugar afectado, los equipos comprometidos y el tiempo requerido para controlar el fuego y reparar la red.

Estos eventuales cortes son diferentes de las suspensiones programadas que Enel realiza regularmente para ejecutar trabajos de mantenimiento y modernización. En esos casos, la empresa publica previamente los barrios, las direcciones y los horarios de la intervención.

La alerta actual tampoco constituye un anuncio de racionamiento energético. El comunicado se concentra en el riesgo que los incendios representan para las redes de distribución que llevan la electricidad hasta los hogares, comercios y empresas de Bogotá y Cundinamarca.

¿Cómo podrían producirse los cortes de energía?

Las temperaturas altas y la pérdida de humedad facilitan que la vegetación, los residuos y otros materiales inflamables comiencen a arder o permitan que el fuego se propague con mayor velocidad.

Cuando las llamas alcanzan una red eléctrica pueden afectar postes, conductores, transformadores y otros equipos. Enel señaló que este tipo de emergencias puede ocasionar interrupciones del servicio, aunque no precisó cuánto tardaría el restablecimiento en los diferentes escenarios.

Además, una emergencia cerca de las redes aumenta el riesgo para bomberos, trabajadores de la empresa y habitantes del sector. Por esa razón, la compañía pidió mantener una distancia mínima de tres metros frente a cables caídos, postes afectados o cualquier elemento de la infraestructura comprometido por el fuego.

La empresa recordó que las personas no deben asumir que un cable desprendido se encuentra sin energía. También recomendó esperar la llegada de los equipos especializados y evitar cualquier intento de retirar ramas, residuos u objetos en contacto con la red.

Estos son los tres puntos de riesgo identificados por Enel

Enel señaló tres escenarios en los que la presencia de materiales inflamables puede aumentar la posibilidad de incendios y cortes de energía:

Zonas urbanas: acumulación de basuras y residuos cerca de postes, transformadores y redes eléctricas.

acumulación de basuras y residuos cerca de postes, transformadores y redes eléctricas. Sectores rurales: troncos, leña, ramas y vegetación seca ubicados junto a postes o debajo de los corredores eléctricos.

troncos, leña, ramas y vegetación seca ubicados junto a postes o debajo de los corredores eléctricos. Cámaras subterráneas: presencia de basura, llantas u otros objetos inflamables dentro o alrededor de la infraestructura.

La empresa no publicó una ubicación detallada de estos puntos ni relacionó localidades específicas. Por lo tanto, no existe información oficial que permita anticipar en qué barrios se presentarían apagones en Bogotá.

En las áreas rurales, el riesgo aumenta por la cercanía entre la vegetación seca y las redes aéreas. Mientras tanto, en los sectores urbanos, las basuras y las quemas a cielo abierto pueden permitir que un incendio alcance equipos instalados en postes o espacios subterráneos.

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Enel desplegó 240 cuadrillas eléctricas y forestales

El plan preventivo cuenta con 240 cuadrillas destinadas a atender emergencias eléctricas y forestales. Los equipos deberán responder ante daños en las redes, revisar la infraestructura afectada y apoyar el restablecimiento del servicio en los sectores donde se presenten interrupciones.

Sin embargo, Enel no detalló cuántas cuadrillas permanecerán en Bogotá, cuántas estarán desplegadas en Cundinamarca ni en qué puntos serán ubicadas. Tampoco informó si la cantidad representa un aumento frente al personal disponible durante una temporada climática normal.

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La activación del plan ocurre después de que Bogotá registrara 157 emergencias en áreas de vegetación durante 2025, según cifras de Bomberos citadas por la empresa. Dentro de ese balance aparecen 102 quemas y 50 conatos forestales, mientras que la información difundida no especifica la clasificación de los cinco casos restantes.

Aunque no todas estas emergencias afectaron redes eléctricas, las cifras muestran la frecuencia con la que los organismos de socorro deben responder a incendios y quemas dentro del territorio distrital. La alerta y las recomendaciones de Enel fueron divulgadas por Caracol Radio.

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El Niño mantendrá el riesgo durante los próximos meses

El Ideam informó que las condiciones de El Niño tienen una probabilidad superior al 90 % de persistir hasta el primer trimestre de 2027. Además, estimó en 69 % la posibilidad de que el fenómeno alcanzara una intensidad muy fuerte durante octubre, noviembre y diciembre de 2026.

El aumento de las temperaturas, la disminución de las lluvias y la pérdida de humedad en la vegetación pueden elevar el riesgo de incendios de cobertura vegetal. Estas condiciones también pueden reducir caudales y niveles de los embalses, aunque la advertencia de Enel sobre Bogotá está relacionada específicamente con posibles daños en las redes.

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El Ideam recomendó fortalecer los planes de contingencia, los sistemas de alerta temprana y las acciones preventivas frente a los incendios. El informe climático fue publicado el 13 de agosto.

¿Qué hacer si un incendio amenaza la red eléctrica?

Los incendios ubicados cerca de postes, transformadores o cables deben reportarse a Enel en el teléfono (601) 511 5115 o mediante la aplicación Enel Clientes Colombia. Al mismo tiempo, la emergencia debe informarse a Bomberos a través de la Línea 123.

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Mientras llegan los equipos especializados, las personas deben mantenerse alejadas de la infraestructura y evitar tocar cables, postes u objetos que se encuentren en contacto con la red. La precaución debe mantenerse incluso si el sector ya está sin servicio, pues la red podría conservar energía o ser reconectada durante la atención.

Enel también pidió evitar quemas a cielo abierto, retirar residuos acumulados cerca de las redes y extremar los cuidados con fósforos, encendedores y pólvora en zonas con vegetación. Estas medidas buscan disminuir el riesgo de incendios y prevenir interrupciones eléctricas durante los meses más secos.



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