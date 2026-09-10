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Fletero a prisión: lo capturaron tras atracar a empleado de banco, que llevaba $5 millones

Dos fleteros interceptaron al empleado de una entidad financiera, que llevaba el dinero hasta la casa de un cliente. Durante la huida hubo un intercambio de disparos y uno de los señalados terminó herido y capturado.

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Redacción Bogotá
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10 de septiembre de 2026 – 01:17 p. m.
Las autoridades descartaron que se tratara de un caso de fleteo.
Las autoridades descartaron que se tratara de un caso de fleteo.
Foto: Archivo

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Un juez envió a prisión a Jaime Andrés Mogollón, señalado por la Fiscalía de ser uno de los fleteros que, el pasado 3 de septiembre, atracó al empleado de un banco, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. Ese día, la víctima llevaba $5 millones, que debía entregarle a un cliente.

Según la investigación, varias motocicletas lo habrían seguido y cuando llegó a la altura de la avenida NQS con calle 88, dos hombreslo interceptaron. Ambos, al parecer, lo intimidaron con armas de fuego y le exigieron que entregara el morral en el que llevaba el dinero. La víctima entregó la maleta y los señalados intentaron escapar. Sin embargo, durante la huida se presentó un intercambio de disparos, según la Fiscalía.

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Fletero cayó de la motocicleta tras resultar herido

En medio de los disparos, Mogollón habría recibido un impacto en una pierna. La lesión hizo que perdiera el control de la motocicleta y cayera al suelo. Policías que atendieron el caso lo capturaron y recuperaron los $5 millones. También incautaron la motocicleta en la que se movilizaba, un arma de fuego y un chaleco de protección balística.

La Fiscalía le imputó los delitos de hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Mogollón no aceptó los cargos. Por solicitud de la Fiscalía, un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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