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Personería pone la lupa a construcción de la sede de la Alcaldía de Teusaquillo

La obra sigue inconclusa y necesita cerca de $16.000 millones para terminar. La Personería hará seguimiento a los recursos, el cronograma y las posibles responsabilidades. Dice que debería estar lista en 16 meses.

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Redacción Bogotá
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10 de septiembre de 2026 – 11:34 a. m.
Edificio que sería usado cono nueva sede de la alcaldía de Teusaquillo, tiene un retraso y una inversión superior a 32.000 millones de pesos. "Elefante blanco"
Edificio que sería usado cono nueva sede de la alcaldía de Teusaquillo, tiene un retraso y una inversión superior a 32.000 millones de pesos. «Elefante blanco»
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Personería de Bogotá puso la lupa sobre las obras de la futura sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, un proyecto que permanece inconcluso y cuya terminación requiere cerca de COP 16.000 millones, según los resultados de un contrato de consultoría.

Durante una visita al proyecto, el personero de Bogotá, Andrés Castro, señaló que la consultoría concluyó que gran parte de la estructura puede utilizarse, aunque necesita intervenciones adicionales. “Gran parte de la estructura es completamente funcional y hay que hacer unas intervenciones complementarias que van a permitir que en los próximos 16 meses esto pueda ser una realidad”, aseguró Castro.

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COP 7.000 millones ya están disponibles

La Personería informó que cerca de COP 7.000 millones, correspondientes a recursos disponibles de una fase anterior, ya fueron liberados para continuar con el proyecto. Sin embargo, todavía faltan recursos para completar los cerca de $16.000 millones que, según la consultoría, necesita la obra.

El ente de control anunció una mesa permanente de seguimiento para revisar la asignación de los recursos, el avance de los trabajos y las actuaciones de las entidades involucradas. También evaluará eventuales responsabilidades por los retrasos del proyecto. Además, la Personería revisará cerca de 45 procesos relacionados con afectaciones al entorno y a los vecinos de la obra.

El organismo mantendrá el seguimiento durante los próximos meses para verificar que el proyecto avance y que las entidades cumplan con las acciones necesarias para terminar la sede.

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Comentarios
  • Ramon(78770)Hace 4 minutos
    La conservación de la arquitectura de Teusaquillo debe ser protegida integramente
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