Fondo Verde destina COP 145.000 millones para proteger fuentes de agua en Bogotá y la Región

Esta inyección de capital internacional se complementa con aportes locales y de aliados públicos y privados (entre ellos la…

El racionamiento que enfrentó hace dos años Bogotá resaltó la necesidad de priorizar la restauración y conservación de las zonas donde nace el agua. Y para apoyar a la ciudad en ese propósito, el Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas aprobó esta semana una donación por COP 1450.000 millones, una de las más grandes para temas ambientales destinadas a una ciudad región, según el alcalde Carlos Fernando Galán.

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Esta inyección de capital internacional se complementa con aportes locales y de aliados públicos y privados (entre ellos la Gobernación de Cundinamarca), alcanzando un presupuesto de COP 244.000 millones, que se invertirán a través del programa “Construyendo Resiliencia Hídrica en Bogotá y la Región”, que la Alcaldía estructuró en 2024, en alianza con la ONG Conservación Internacional.

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Los recursos tienen una ruta clara: financiar acciones de conservación y restauración ecológica en 12 microcuencas prioritarias, como Tunjuelo, Guandoque, Villapinzón y Tominé, que concentran bosques altoandinos, y los sistemas de páramos como Sumapaz, Chingaza, Guacheneque y Guerrero, que abastecen los embalses de los sistemas Norte y Sur de la ciudad, y cerca de 40 acueductos comunitarios y veredales.

La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, señala que este aporte es clave en momentos donde crecen los desafíos del cambio climático: “Es la donación más grande que ha hecho este fondo a una ciudad-región para apoyar soluciones basadas en la naturaleza. Estos ecosistemas son claves porque retienen el agua de las lluvias y la liberan poco a poco a las fuentes hídricas. Cuidarlos nos ayuda a prepararnos mejor frente al cambio climático y a garantizar la seguridad hídrica para casi 10 millones de habitantes”.

Los campesinos, los protagonistas

En este programa, los campesinos serán los protagonistas, al ser quienes se encargarán, en parte, de la restauración y de la conservación. En principio, el objetivo es vincular a más de 650 familias campesinas, para conservar 4.800 hectáreas y restaurar de forma directa más de 2.000 hectáreas de páramo y bosque altoandino deteriorados, mediante Pagos por Servicios Ambientales (PSA).

El plan incluye el acompañamiento a 1.200 familias de pequeños productores, residentes en inmediaciones de las zonas de protección, en su transición hacia prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, con programas de reconversión productiva, para proteger 2.400 hectáreas; apoyar a 30 asociaciones de productores, para mejorar la comercialización de sus productos, optimizar la infraestructura de 40 acueductos veredales.

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La meta de la Administración Distrital a diciembre de 2027 es duplicar las áreas protegidas bajo acuerdos de conservación, pasando de las 6.008 hectáreas a un total de 12.000 hectáreas. Uno de los temas destacados del convenio con las Naciones Unidas es que los resultados se medirán a través del impacto hídrico en terreno. “El proyecto incluye medir científicamente cómo un predio conservado y restaurado incrementa la cantidad de agua que fluye a una quebrada o microcuenca, lo que demuestra que invertir en restauración tiene un retorno altísimo en regulación hídrica en cantidad y calidad”. Sobre la sostenibilidad del programa, la secretaria Soto explicó que, más allá de la donación, la idea del Distrito es aprovechar mejor el 1% de los ingresos corrientes de la administración que, por ley, se deben invertir en la adquisición y conservación de áreas estratégicas para los recursos hídricos, lo cual garantiza flujo continuo de recursos.

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