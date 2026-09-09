Giovanni San Vicente, jefe del Tren de Aragua, revela sus amenazas para controlar Bogotá

En uno de los fragmentos, el hombre asegura que “Bogotá me pertenece en su totalidad”. También afirma que controla las armas y los puntos de…

Una grabación presentada dentro del proceso por el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel, expone las afirmaciones de un hombre que se atribuye el control de armas, expendios de drogas y homicidios en Bogotá. Los investigadores identifican al interlocutor como Giovanni Vicente Mosquera Serrano, conocido como Giovanni San Vicente o alias el Viejo, uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos.

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En uno de los fragmentos, el hombre asegura que “Bogotá me pertenece en su totalidad”. También afirma que controla las armas y los puntos de venta de drogas de la ciudad, puede autorizar varios homicidios diarios y mantiene relaciones con integrantes de la Policía.

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Si bien estas declaraciones constituyen una atribución de poder realizada por el propio interlocutor y no demuestran por sí solas que Mosquera controle todas las actividades criminales que menciona, o que existan policías a su servicio, la Fiscalía tendrá que comprobar el alcance de sus afirmaciones, la autenticidad e integridad del audio y su relación con los hechos investigados.

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¿Cómo fue obtenido el audio?

La comunicación habría sido obtenida por un agente encubierto durante una operación contra el Tren de Aragua. El interlocutor creía que conversaba con una persona interesada en realizar negocios con la organización y describió el poder que, según él, ejercía en Bogotá.

La Fiscalía presentó la grabación durante las audiencias contra ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua procesados por el asesinato de Kevin Ángel. Por lo tanto, el audio forma parte de los elementos utilizados para sustentar la estructura jerárquica que el ente acusador atribuye al grupo criminal.

En la conversación, el hombre identificado como Mosquera Serrano asegura que las armas utilizadas por la organización y los expendios de drogas de Bogotá se encuentran bajo su autoridad. Asimismo, afirma que puede impartir varias órdenes de muerte en un solo día.

Otro fragmento contiene una referencia a supuestas relaciones con policías. El interlocutor asegura que algunos uniformados serían cercanos a él y recibirían pagos. Hasta ahora, las autoridades no han identificado públicamente a los funcionarios mencionados ni informado sobre investigaciones disciplinarias o penales derivadas de esa declaración.

Lo que el audio todavía no permite concluir

La frase sobre el supuesto dominio total de Bogotá debe interpretarse dentro del contexto de una conversación encubierta. Las organizaciones criminales y sus integrantes pueden exagerar su capacidad operativa para intimidar, negociar o aumentar su importancia frente a otras estructuras.

La grabación adquiere valor para la investigación cuando se contrasta con interceptaciones, movimientos de dinero, declaraciones de testigos, registros de comunicaciones y hechos delictivos verificables. La identificación de la voz y la cadena de custodia también serán necesarias para incorporarla como prueba en las etapas posteriores del proceso.

La Fiscalía ha presentado testimonios que ubican a Giovanni San Vicente en la parte superior de una presunta cadena de mando que comenzaría en Venezuela. En Bogotá, sus instrucciones serían recibidas por Osmer Josué Castillo Urbaneja, alias Osmer, señalado como responsable de coordinar acciones de la organización desde una cárcel colombiana.

De acuerdo con esos relatos, el grupo obtendría recursos mediante extorsiones, venta de estupefacientes, hurtos, secuestros y homicidios por encargo. Los testimonios y el audio forman parte de la hipótesis del ente acusador y deberán ser controvertidos durante el proceso.

¿Quién es Giovanni San Vicente?

Giovanni Vicente Mosquera Serrano es un ciudadano venezolano señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes del Tren de Aragua. También aparece identificado con los alias de Giovanni San Vicente, el Viejo y Viejo Viejo.

En junio de 2025 se convirtió en el primer presunto integrante de esta organización incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Estados Unidos lo acusa de participar en una conspiración para distribuir cocaína internacionalmente y de proporcionar apoyo material a una organización designada como terrorista.

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Asimismo, el Departamento del Tesoro también lo sancionó en junio de 2025 por su presunto papel dentro de la estructura y bloqueó los bienes bajo jurisdicción estadounidense asociados con Mosquera Serrano y restringió las transacciones financieras con él.

La recompensa inicial para obtener información que condujera a su captura era de hasta US$3 millones. El Departamento de Estado la incrementó a US$5 millones en diciembre de 2025, de acuerdo con su ficha de criminales internacionales.

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Pese al cerco y las sanciones, Mosquera Serrano continúa prófugo. Distintas investigaciones lo ubican en Venezuela, pero las autoridades estadounidenses no han divulgado una localización comprobada ni informado sobre una orden de captura ejecutada en su contra.

Su nombre apareció en el caso del profesor Kevin Ángel

La Fiscalía sostiene que la orden de asesinar a Kevin Santiago Ángel habría surgido de los niveles superiores del Tren de Aragua en Venezuela y llegado a Bogotá por medio de alias Osmer.

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Kevin tenía 31 años, trabajaba como profesor de tecnología en el colegio Santiago de las Atalayas, en Bosa, y desarrollaba actividades deportivas con jóvenes de Kennedy. La investigación plantea que su labor buscaba alejarlos del consumo de drogas y de las organizaciones delincuenciales.

Según la hipótesis presentada ante un juez, ese trabajo afectaba los intereses de una estructura dedicada al tráfico local de estupefacientes. El profesor desapareció el 20 de mayo de 2026, después de informar a su familia que se encontraba en un gimnasio del barrio Gran Colombiano.

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Los investigadores señalan que Gacelis Nairoby Sojo Lira, alias Alondra, habría contactado previamente a Kevin mediante redes sociales y ganado su confianza. La mujer presuntamente lo llevó hasta una vivienda del barrio Galán, donde integrantes de la organización lo habrían retenido y asesinado.

Su cuerpo fue abandonado dentro de una maleta en el sector de El Tintal. La Fiscalía reconstruyó los hechos mediante más de 80 actividades de policía judicial, entre entrevistas, análisis de comunicaciones, inspecciones y revisión de cámaras de seguridad.

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Ocho personas fueron procesadas por el crimen

La Fiscalía imputó a ocho ciudadanos venezolanos por su presunta participación en la planeación, ejecución y ocultamiento del asesinato:

Osmer Josué Castillo Urbaneja, alias Osmer.

Emiro Manuel Nieves Morgado, alias Mario Bros.

Luis Alberto Camejo González, alias Luis o el Panadero.

Gacelis Nairoby Sojo Lira, alias Alondra.

Franyer Eduardo Vásquez Ramos, alias Fer.

Aristides José Mendoza Rodríguez, alias Colmillos.

Edwin Betsabe Herrera Martínez, alias Negrito o Looney Tunes.

Raúl Antonio Pérez Pérez, alias Tun Tun.

Los delitos imputados, según la participación atribuida a cada procesado, incluyen homicidio agravado, tortura, desaparición forzada, concierto para delinquir agravado y ocultamiento o destrucción de elementos probatorios.

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Ninguno aceptó los cargos. Los señalamientos contra ellos y contra Giovanni San Vicente corresponden a la investigación de la Fiscalía y todavía deben resolverse mediante las decisiones judiciales correspondientes.

La declaración sobre policías abre otra línea de verificación

Uno de los apartes más sensibles del audio corresponde a la supuesta relación del cabecilla con miembros de la Policía. La afirmación no incluye nombres, unidades, lugares ni fechas que permitan establecer inicialmente quiénes serían los uniformados involucrados.

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La grabación puede dar origen a verificaciones internas y penales, aunque hasta el momento la Policía, la Procuraduría y la Fiscalía no han divulgado resultados que acrediten pagos o colaboración de funcionarios con Mosquera Serrano.

También falta determinar si la capacidad criminal descrita en el audio corresponde a una estructura unificada en toda Bogotá o a células que operan en sectores específicos. La investigación del caso Kevin Ángel se concentra principalmente en actividades atribuidas al Tren de Aragua en Kennedy y Bosa.

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ESCANDALOSO 🚨



"Todas las pistolas en Bogotá son mías, todo todo. Todas las ollas son mías. Bogotá me pertenece en su totalidad no hay una olla ahí que no sea mía": Giovanny San Vicente jefe criminal del tren de Aragua



La aterradora llamada fue realizada por una agente… pic.twitter.com/qx7fihChbZ — Felipe Quintero (@FelipQuintero) September 7, 2026

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