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Fontibón sin agua: daño en válvula afecta a varios sectores y a 3 municipios

El corte comenzará este 9 de septiembre a las 5:00 p. m. y durarán 12 horas sin agua. La afectación también llegará a Funza, Mosquera y Madrid. Conozca las zonas y cómo pedir carrotanque.

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Ana Rodríguez Novoa
Ana Rodríguez Novoa
09 de septiembre de 2026 – 01:44 p. m.
El corte iniciará a las 5:00 p. m. y también dejará sin agua a Funza, Mosquera y Madrid. Habrá carrotanques para emergencias.
Jornada de limpieza de alcantarillas por vertimiento de aceite y residuos (EAAB)
Foto: El Espectador - José Vargas

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Un daño identificado en una válvula de la Línea Avenida Ferrocarril, ubicada en la avenida calle 22 con carrera 81B, obligará a suspender temporalmente el servicio de agua en varios sectores de Fontibón y en municipios del occidente de la Sabana.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que la restricción comenzará este miércoles 9 de septiembre a las 5:00 p. m. y se extenderá durante 12 horas.

El restablecimiento del servicio comenzará de manera gradual durante la mañana del jueves 10 de septiembre.

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¿Qué zonas estarán sin agua?

En Bogotá, la afectación se concentrará en el sector comprendido entre la avenida Boyacá y el río Bogotá, y entre las calles 22 y 26.

Entre los barrios y sectores incluidos están La Cofradía, Rubén Vallejo, Veracruz, Villa Beatriz, Puerta de Teja, Atahualpa, Las Flores, La Giralda, Modelia, Torres de Modelia, Bosque de Modelia, Capellanía, Ferrocaja, San José de Fontibón, Rincón de Modelia, Santa Cecilia, La Esperanza, La Cabaña y sectores cercanos.

La suspensión también se extenderá a Funza, Mosquera y Madrid, incluido el sector de Planadas.

Habrá carrotanques para la población afectada

La EAAB anunció que dispondrá de carrotanques para atender a las zonas afectadas durante la suspensión.

Las solicitudes podrán hacerse a través de la Acualínea 116. La atención tendrá prioridad para clínicas, hospitales y centros de concentración pública.

La Empresa señaló que adelanta los trabajos de reparación de la red y espera iniciar el restablecimiento paulatino del servicio durante la mañana del jueves.

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Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Ana Rodríguez Novoa

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador. amrodriguez@elespectador.com
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