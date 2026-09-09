El restablecimiento del servicio comenzará de manera gradual durante la mañana del jueves 10 de septiembre .

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que la restricción comenzará este miércoles 9 de septiembre a las 5:00 p. m. y se extenderá durante 12 horas .

Un daño identificado en una válvula de la Línea Avenida Ferrocarril , ubicada en la avenida calle 22 con carrera 81B, obligará a suspender temporalmente el servicio de agua en varios sectores de Fontibón y en municipios del occidente de la Sabana.

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Fontibón sin agua: daño en válvula afecta a varios sectores y a 3 municipios

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¿Qué zonas estarán sin agua?

En Bogotá, la afectación se concentrará en el sector comprendido entre la avenida Boyacá y el río Bogotá, y entre las calles 22 y 26.

Entre los barrios y sectores incluidos están La Cofradía, Rubén Vallejo, Veracruz, Villa Beatriz, Puerta de Teja, Atahualpa, Las Flores, La Giralda, Modelia, Torres de Modelia, Bosque de Modelia, Capellanía, Ferrocaja, San José de Fontibón, Rincón de Modelia, Santa Cecilia, La Esperanza, La Cabaña y sectores cercanos.

La suspensión también se extenderá a Funza, Mosquera y Madrid, incluido el sector de Planadas.

Habrá carrotanques para la población afectada

La EAAB anunció que dispondrá de carrotanques para atender a las zonas afectadas durante la suspensión.

Las solicitudes podrán hacerse a través de la Acualínea 116. La atención tendrá prioridad para clínicas, hospitales y centros de concentración pública.

La Empresa señaló que adelanta los trabajos de reparación de la red y espera iniciar el restablecimiento paulatino del servicio durante la mañana del jueves.

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