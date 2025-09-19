Gremio motelero de Bogotá y Distrito anuncian reactivación para este fin de semana

Moteles de la 63, Bogotá. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá está llena de planes para compartir en pareja o con amigos este fin de semana de Amor y Amistad. En medio de tantos planes, la Secretaría de Desarrollo Económico, junto con Asomoteles-Inhotelcol, lanzaron la campaña ‘Apasiónate por Bogotá’ que busca reactivar los moteles de la capital.

Lea más: Clan familiar tenía emporio de chance y lotería ilegal en plazas de mercado

La estrategia busca potenciar el comercio y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de apoyar a los negocios tradicionales de la ciudad. El anuncio lo dan justo para esta fecha que representa una oportunidad para disfrutar en pareja mientras respaldan a los establecimientos, como lo es apoyar a zonas de moteles como la Calle 63, la cual se han visto impactada por las obras en Bogotá.

“Por eso, la invitación es a que los ciudadanos aprovechen la celebración de Amor y Amistad como una forma de apoyar al comercio local y aportar a la reactivación de la economía de la ciudad”, María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

Más noticias: IDU entregó extensión de la Av. Mutis tras 6 años de retraso: así quedó la vía

Por su parte, Alexander Alvarado, presidente de Inhotelcol y representante del gremio motelero, señaló que “estamos preparados con todo para brindarles un servicio de calidad, responsable, con habitaciones remodeladas en casi todas las localidades de Bogotá, en las Ferias, Venecia, Restrepo, Kennedy, Chapinero y en el norte”.

En ese sentido, durante este fin de semana de Amor y Amistad, los moteles de la ciudad ofrecerán promociones especiales, junto con condiciones de seguridad, atención y calidad para todas las personas que los visiten.

Celebre el Día del Amor y la Amistad sin contaminar: Acueducto lanza campaña

Para este fin de semana, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) retomaron la campaña ‘Que el amor no contamine’. Una iniciativa para brindar pedagogía sobre la importancia de no arrojar al inodoro productos de un solo uso, como condones, toallitas húmedas, toallas higiénicas y tampones que terminan por taponar el alcantarillado.

Le puede interesar: “No es un hecho aislado”: Defensoría del Pueblo por tragedia en Funza

“Un condón es un elemento que tarda hasta un siglo en desintegrarse, y la mala práctica de arrojarlo por el inodoro hace que, tanto el sistema interno de una casa como el de la ciudad colapse”, sentenció Natasha Avendaño García, gerente de la EAAB.

En lo que va del 2025, hemos retirado cerca de 70.000 toneladas de residuos del sistema de alcantarillado, incluyendo miles de condones. 😟🫨😕



Este mal hábito genera taponamientos e inundaciones que nos afectan a todos. 🚨



Haz tu parte: El condón a la caneca 🗑️, nunca al… pic.twitter.com/RS6W9mt3p3 — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) September 18, 2025

¿Cómo implementarán la campaña?

Esta campaña llegará a sitios claves en la ciudad, como la Carrera 7 con Avenida Jiménez, la Avenida 1 de mayo, la zona T, el Parque de los Hippies y la ciclovía de la carrera séptima del domingo 21 de septiembre. Además de la jornada de pedagogía, entregarán preservativos y volantes informativos.

¿Cómo disponer de manera correcta los residuos?

Cabe recordar que los residuos como condones, toallas higiénicas, pañales, seda dental, copitos y algodón deben ser desechados siempre en la basura y no en el inodoro, como lo ha reiterado en varias ocasiones la entidad. En particular, los condones, al estar elaborados con látex, estos no se disuelven fácilmente y al entrar en contacto con el agua u otros materiales, pueden generar obstrucciones. Esto afecta tanto el sistema de alcantarillado de las viviendas como el de toda la ciudad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.