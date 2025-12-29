Habilitan parcialmente glorieta en la Av. Ciudad de Cali con Américas para tráfico mixto

Cerca de 13.000 vehículos se verán beneficiados con esta entrega. Foto: IDU

Luego de tres años de iniciar las obras (29 de septiembre de 2022) y aplazarse la fecha de entrega dos años después (28 de octubre de 2023), la glorieta elevada de la Av. Américas con Av. Ciudad de Cali, fue parcialmente entregada para el beneficio de los habitantes de la localidad de Kennedy, especialmente de los barrios El Tintal, Tintalá, Nuevo Techo, María Paz, Tayrona, Nueva Castilla y Patio Bonito.

Se trata del segundo nivel destinado para el tráfico mixto que cuenta con ocho accesos y salidas, cada uno con dos carriles, y un anillo central de tres carriles. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, cerca de 13.000 vehículos que se movilizan en horas picos se verán beneficiados.

Esta obra hace parte del grupo 4 de la nueva troncal de Transmilenio de la Avenidad Ciudad de Cali que para enero de 2024 presentaba un avance del 29,50 % y para diciembre de este año ya alcanza un 77,74 % de ejecución. Lo que ahora hace falta por terminar, según el IDU, es la adecuación del espacio público, ciclorrutas, zonas verdes y plantación de 165 árboles.

Asimismo, en cuánto a infraestructura, más de 300 trabajadores continúan trabajando en el primer nivel de la glorieta que dispondrá de dos carriles exclusivos para Transmilenio. “Lo que queda de este grupo 4 va a finalizar en julio de 2026″, detalló el alcalde Carlos Fernando Galán.

Por su parte, Transmilenio explicó que con la apertura de la Av. Ciudad de Cali entre calles 2 y 42 F sur (Grupo 3) se retoma el trazado de 27 rutas del SITP en sentido norte – sur. Esto permite retomar la cobertura para los usuarios del sector de María Paz, Saucedal, El Amparo, Patio Bonito y Tintalito, entre otros.

La glorieta tiene una longitud de circunferencia de 300 metros, con 8 ramales de entre 80 y 100 metros de longitud, y un peso equivalente a 80 mil toneladas, algo similar al de 240 aviones Boeing 747 cargados. Además, cuenta con 25 postes de iluminación en los ramales y la infraestructura.

Con corte al 22 de octubre, la Cámara de Comercio de Bogotá seleccionó 40 proyectos de Obras de infraestructura en Bogotá y la Región para analizar su avance, entre ellas la troncal de la Av. Ciudad de Cali. Para esa fecha, reportaron un avance físico del 72,69% frente al 85,25%, siendo el Grupo 2 el más rezagado (entre la avenida Bosa y la avenida Villavicencio, abarcando cerca de 2,5 km) con apenas 58,22% frente a un 91,94% esperado.

