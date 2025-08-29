Encuentran a Valeria Afanador sin vida cerca al río Frío, Cundinamarca

La pequeña de 10 años había desaparecido luego de cruzar una de las rejas del Gimnasio Campestre Los Laureles, colegio donde estudia, ubicado en la zona rural del municipio de Cajicá. Foto: ICBF

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó en la tarde de este viernes que luego de 17 días de búsqueda, lamentablemente encontraron sin vida a Valeria Afanador, la niña de 10 años, que desapareció en la mañana del 12 de agosto, de un colegio en zona rural de Cajicá.

Según Rey, el hallazgo se dio en una zona contigua al río Frío, donde ya “se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces.”, informó el gobernador.

Desde Bomberos de Cundinamarca, informaron que se dirigen al sitio ubicado en inmediaciones al colegio.

Este drama comenzó a las 10:00 a.m. del martes 12 de agosto, en la institución, ubicada en la vereda El Canelón (Cajicá), en la ronda río Frío. A esa hora, empleados del colegio notaron la ausencia de la niña e iniciaron una infructuosa búsqueda.

Andrea Medina, consultora del colegio, explicó que pasaron 10 minutos antes de percatarse que Valeria no estaba y activaron el protocolo interno y les informaron a los padres. Luego de 30 minutos, emitieron la alarma general y 15 minutos después, notificaron a la Policía.

Videos de las cámaras de seguridad, que se conocieron recientemente, muestran que la desaparición ocurrió durante la hora de recreo y se ve Valeria entrando y saliendo por una cerca viva, que separa el colegio del terreno contiguo al río Frío. Lo hizo siete veces y en la última no regresó. A la 1:00 de la tarde empieza la búsqueda formal de la niña

Desde ese día en la tarde, se activó una completa operación, con más de 100 personas, incluyendo Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, y voluntarios. Se inspeccionan el río, fincas cercanas y veredas. Por más de una semana, con drones y personal recorriendo el afluente, buscaron a la niña, al punto, de que a comienzos de semana Bomberos descartó en un 95% la hipótesis de que la niña hubiera caído al río.

