Hallazgos arqueológicos de las obras del Metro en Kennedy harán serán exhibidos

Los hallazgos hacen parte de los procesos arqueológicos asociados a la construcción del Metro, los cuales se han…

Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá no solo están transformando el paisaje urbano de Kennedy. En el transcurso de las obras han ido siendo encontrados vestigios arquitectónicos que hablan del pasado del territorio. Ahora que la obra entró en una etapa de pruebas férreas, estos hallazgos serán objetos de memoria de la localidad.

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Los hallazgos hacen parte de los procesos arqueológicos asociados a la construcción del Metro, los cuales se han desplegado a lo largo de la Línea 1. Y es que Kennedy concentra buena parte del inicio del recorrido de esta primera línea. Por ellos, estos elementos serán uno de los ejes en este Mes del Patrimonio.

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"Habitar la ciudad"

La apuesta busca abrir un diálogo con la comunidad sobre la manera en que se ha habitado y transformado Kennedy y sobre las huellas que permanecen en el territorio pese a los cambios urbanos. La jornada contempla la exposición “Habitar la ciudad”, que propone un recorrido por memorias e historias de Bogotá.

Hallazgos arqueológicos en Kennedy.

“Las obras de la Primera Línea del Metro representan una transformación importante para Bogotá, pero también nos permiten reconocer y valorar las huellas que hacen parte de la historia de nuestro territorio. Desde Kennedy queremos que estos hallazgos sean una oportunidad para acercar a la comunidad a su patrimonio, conocer nuestras memorias y conocer cómo ha evolucionado nuestra localidad”, afirmó el alcalde local (e), Javier Prieto Tristancho.

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Para la Administración Local, los elementos identificados durante las obras representan una oportunidad para acercar a los habitantes a la historia de Kennedy. Serán expuestas de manera gratuita en la Alcaldía Local para que las personas conozcan las etapas que ha atravesado el territorio.

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