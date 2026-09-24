La intervención reunió a 230 integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios de entidades distritales y nacionales. Las autoridades se concentraron en puntos donde la comunidad ha denunciado ocupación del espacio público, expendio de drogas y problemas de…

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Un operativo de más de seis horas en San Bernardo y el Parque Tercer Milenio terminó con el desmonte de 24 cambuches, la incautación de 110 armas blancas y el retiro de 42 toneladas de residuos.

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Operativo en San Bernardo: despejan la calle tercera e incautan más de 100 armas blancas

La intervención reunió a 230 integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios de entidades distritales y nacionales. Las autoridades se concentraron en puntos donde la comunidad ha denunciado ocupación del espacio público, expendio de drogas y problemas de seguridad.

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El despliegue comenzó con patrullajes conjuntos de la Policía y el Ejército, que aseguraron los sectores antes del ingreso de los equipos encargados de desmontar las estructuras y retirar los materiales acumulados.

Cuchillos, navajas y bisturís entre los cambuches

Durante los registros, las autoridades encontraron 110 armas blancas y elementos cortopunzantes, entre ellos cuchillos, navajas, bisturís, destornilladores y tijeras.

Algunos estaban ocultos dentro de los cambuches y otros fueron encontrados en poder de personas abordadas durante el procedimiento. Sin embargo, el balance oficial no informó capturas ni precisó cuántos elementos dieron lugar a comparendos o actuaciones judiciales.

¡San Bernardo y Tercer Milenio los recuperamos porque los recuperamos!



Durante más de seis horas, 230 uniformados de @PoliciaBogota, @COL_EJERCITO, @MigracionCol, @MiEspacioesBog, @Uaesp, otras entidades del Distrito y @infopresidencia intervenimos estos sectores y se levantaron… pic.twitter.com/j3Z2fTZxdP — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 24, 2026

El operativo también permitió retirar 450 gramos de medicamentos institucionales vencidos. Las autoridades deberán establecer cómo llegaron al sector y si habían sido almacenados para su comercialización o uso.

Retiraron 42 toneladas de residuos

Los funcionarios desmontaron 24 estructuras ubicadas en inmediaciones de la carrera Tercera con calle Décima y en el deprimido de la Rotonda Bicentenario.

Entre los materiales retirados había plásticos, textiles, varillas, tablas y colchones utilizados para construir los cambuches. Cuatro volquetas transportaron en total 42 toneladas de residuos y elementos voluminosos.

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La intervención liberó cerca de 1.200 metros cuadrados de espacio público y permitió reabrir zonas de circulación para peatones y vehículos, de acuerdo con el Distrito.

Los Gestores de Convivencia adelantaron el desmonte de las estructuras y de algunos puestos informales que ocupaban las vías, mientras los Gestores del Orden acompañaron el procedimiento.

Verificaron la identidad de 346 personas

Durante la jornada, las autoridades registraron a 346 personas. Migración Colombia verificó la identidad y los antecedentes de los ciudadanos extranjeros abordados, aunque no informó si encontró casos de permanencia irregular o si adoptó medidas administrativas.

La Secretaría de Integración Social presentó su oferta institucional a los habitantes de calle que permanecían en el sector. El balance tampoco detalla cuántas personas aceptaron trasladarse a centros de atención o iniciar algún proceso de acompañamiento.

En el operativo participaron las secretarías de Seguridad, Gobierno e Integración Social; la Policía, el Ejército, Migración Colombia, la Presidencia de la República, la Alcaldía Local de Santa Fe, el Dadep y la Uaesp.

“La recuperación del centro de Bogotá es una prioridad. Este operativo estuvo dirigido no solamente al aseo del corredor, sino también al registro, control, incautación de armas blancas y desmonte de estructuras no convencionales”, señaló César Restrepo, secretario distrital de Seguridad.

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El Distrito anunció que mantendrá estas intervenciones dentro del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia. El reto será evitar que los cambuches y los residuos regresen a los puntos despejados, mientras las entidades ofrecen alternativas sostenidas de atención para los habitantes de calle y enfrentan las redes de microtráfico que operan en el sector.

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