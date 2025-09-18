Hecho en Bogotá presente en la Feria del Hogar: hay 80 emprendimientos locales

Feria del Hogar Foto: cortesía

La iniciativa ‘Hecho en Bogotá’ de la Secretaría de Desarrollo Económico y Corferias, se unieron para participar en la Feria del Hogar, que irá hasta el próximo 21 de septiembre.

Con 80 emprendimientos locales ubicadas en el Pabellón 8, nivel 2, los asistentes encontrarán una amplia oferta desde calzado ecológico y joyería, hasta artículos para mascotas e individuales de mesa hechos con caracoles del Caribe colombiano.

“‘Hecho en Bogotá’ se ha consolidado como un pilar fundamental en la Feria, y año tras año nos permite visibilizar el gran talento y la innovación de los emprendedores de la capital. Esta alianza es clave para dinamizar la economía de la ciudad, ofreciendo a nuestros visitantes una muestra de la calidad y creatividad que se produce localmente”,así lo indicó Marcela Sánchez, jefe de proyecto de la Feria del Hogar, Corferias.

Estos son algunos de los emprendedores presentes:

Calzado Muisca: fundada por Juan Cárdenas, esta marca se distingue por su enfoque en la moda circular. Producen calzado con textiles nuevos de producción nacional, y también a partir de prendas en desuso como jeans, chaquetas y costales de café. Usan neumáticos y moras para elaborar botas, botines y tenis, con pegantes ecológicos, lo que les ha otorgado una distinción verde.

Los precios oscilan entre $120.000 para calzado nuevo y $180.000 para la línea de moda circular. Ofrecen un 30% de descuento si el cliente provee la prenda a reciclar. Sus productos, fabricados en el Restrepo, Bogotá, tienen una garantía de seis meses. Aunque su principal mercado es la capital, también participan en ferias nacionales y tienen un punto de venta en Atlanta, Georgia.

MAKAO: esta boutique ofrece plantas naturales y productos de bienestar para el hogar. Cultivan sus plantas en Cachipay, Cundinamarca, y utilizan materas 100% ecológicas hechas a mano con fibra de coco, un subproducto que obtienen de aliados comerciales. Adicionalmente, tienen una línea de aromaterapia con velas de cera de soya. Manejan precios desde $35.000 para plantas y $15.000 para velas. Por ser su primera vez en la Feria del Hogar, como parte del programa “Hecho en Bogotá”, están ofreciendo descuentos especiales.

LDM Joyería: Laura Sanz, propietaria de la marca, se especializa en joyería contemporánea y funcional en plata de ley 9.50. Sus diseños se inspiran en la naturaleza y en formas orgánicas. Sus piezas, cuyo precio oscila en los 60 mil pesos, son versátiles y pueden ser usadas por personas de distintas edades. La marca se independizó el año pasado y ha experimentado un crecimiento notable, lo que les ha permitido invertir en herramientas para agilizar la producción. Este es su segundo año en la Feria del Hogar, y en el marco del evento, ofrecen descuentos del 5% y 10% en sus productos.

Armónico, Arte en Resina: Con Daniela Martínez como creadora, esta marca se dedica al arte y la decoración para el hogar con resina. Su colección “Ocean” encapsula arena, conchas y coral de playas colombianas como las del Parque Tayrona y San Andrés. Utilizan una técnica de arte fluido para crear el efecto de las olas, ofreciendo bandejas, mesas e individuales con precios que van desde los $130.000. Esta es su primera vez en una feria de esta magnitud, lo que les ha permitido obtener gran acogida y visibilidad. Aunque operan en Bogotá, tienen planes de expansión y de participar en más ferias a nivel nacional.

¿Qué es Hecho en Bogotá?

Es una iniciativa que impulsa a los emprendedores locales y promueve un desarrollo económico sostenible. Al eliminar intermediarios, esta plataforma permite a los productores conectar directamente con los consumidores, tanto en eventos presenciales como a través del comercio electrónico en https://desarrolloeconomico.gov.co/hecho_enbogota/ .

El programa ha impactado varias localidades de la capital, demostrando su impacto y compromiso con la comunidad empresarial. Además de las ferias presenciales, Hecho en Bogotá, facilita la generación de negocios, aumenta la visibilidad y expande redes de contacto mediante Hecho en Bogotá Market.

Para más información sobre actividades, boletería, expositores y noticias de la feria, los interesados pueden ingresar a la página oficial del evento: https://feriadelhogar.com/ .

