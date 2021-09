Hombre fue asesinado por hurtarle el celular frente a Portal Américas, Bogotá

Otro caso lamentable se presentó en Bogotá a causa de la inseguridad, esta vez, dos personas que caminaban por la avenida Cali, a unos metros del Portal Américas, fueron interceptados por dos sujetos que los intimidaron con armas de fuego para hurtar los celulares. Luego de que Ferney Padilla, se reusara a entregar su pertenencia, uno de los presuntos ladrones accionó un arma de fuego contra él y le propinó dos disparos a la altura del cuello.

De acuerdo con la información que entregó el compañero de la víctima, ellos dos iban caminando por la vía principal y de un momento a otro se acercaron los dos victimarios que intentaron rapar uno de los celulares, al ver que el intento fue fallido, desenfundaron armas de fuego para intimidar a los dos hombres. Y finalmente asesinar a Padilla, de 33 años.

“Estaba con mi celular en la mano cuando llegó una persona por detrás y me lo intentó rapar; yo lo agarré duro y no me lo pudieron quitar. Cuando el compañero forcejeó para que tampoco se lo quitaran, le pegaron dos tiros”, señaló el amigo que acompañaba a Ferney.

Según el principal testigo del hecho, los asaltantes escaparon “hacia abajo de la Cali” y, como relata a City Tv, después de que Padilla cayera herido al suelo él llamó a la Policía “pero nunca llegó”. Por lo cual, el compañero, junto con otros ciudadanos, lo trasladaron a la enfermería del Portal Américas.

También, algunos familiares de Padilla informan que, si bien se solicitó la atención de una ambulancia, ésta se demoró más de 30 minutos en llegar. No obstante, después de la atención recibida en el consultorio del Portal, la víctima alcanzó a llegar al CAMI de Bosa en donde falleció aproximadamente a las 11:00 p.m.

“Esta persona es trasladada hasta el portal de las Américas para recibir valoración en el dispensario médico. En este punto se solicita la ambulancia y posteriormente es trasladado al CAMI. Allí, desafortunadamente, este joven falleció”, informó el comandante de Policía de Kennedy, mayor Gabriel Mancera.

En lo corrido del año se han presentado 35.781 hurtos a celulares, lo que representa un aumento del 18 % si se compara con los mismos meses de 2020 cuando se documentaron 30.330 casos. Y, al cotejarlo con 2019 este delito presenta una disminución de 10,1 % pues en dicho año fueron 39.796 robo de estos elementos. Es de destacar que solo en el mes de agosto ocurrieron 4.472 hurto a celulares.

Este hecho ocurrió horas después de que en la capital se realizará la cumbre de Seguridad y Justicia, presidida por el ministro de Justica, Wilson Ruiz, el fiscal general, Francisco Barbosa; el comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho, la alcaldesa, Claudia López y los presidentes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura. En esta reunión se plantearon tres estrategias para encontrar alternativas que permitan agilizar los procesos de judicialización en la capital, sobre todo en aquellos que se dan por capturas en flagrancia.