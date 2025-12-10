Hurto de mezcladora de cemento en Tunjuelito terminó en balacera

El hecho se originó cuando las patrullas identificaron un vehículo que transportaba una mezcladora de construcción en circunstancias inusuales. Foto: Policía de Bogotá

En el desarrollo de actividades de vigilancia, uniformados de la Estación de Policía Tunjuelito lograron la captura de cinco personas por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones.

El hecho se originó cuando las patrullas identificaron un vehículo que transportaba una mezcladora de construcción en circunstancias inusuales. Al intentar detenerlo para su verificación, los ocupantes dispararon contra los uniformados y emprendieron la huida, generando una persecución por varios corredores viales.

Durante la fuga, los implicados abandonaron la mezcladora y continuaron su escape en el automóvil que habría sido utilizado para cometer este hecho. Fue entonces que mediamente plan candado, la Policía logró cerrar las rutas de salida y asegurar la zona para terminar con la captura de los delincuentes, donde por fortuna, nadie salió ileso.

En el procedimiento se incautó el automotor, se recuperó la maquinaria y se hallaron cartuchos calibre 9 mm, aunque no fue localizada el arma utilizada.

Los capturados, junto con los elementos recuperados e incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

