Bogotá

Se inicia el juicio contra taxista que arrolló a 11 personas en San Cristóbal

La Fiscalía presentó el escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco por tres delitos bajo conducta agravada.

Redacción Bogotá
08 de enero de 2026 - 04:02 p. m.
Los hechos ocurrieron la noche del sábado 8 de noviembre. Entre los heridos hay cuatro menores de edad, dos de ellos con muerte cerebral, según confirmaron los familiares. El conductor del taxi involucrado, de 56 años, fue capturado.
Foto: Cortesía
La Fiscalía radicó escrito de acusación en el proceso penal que se adelanta en contra de José Eduardo Chalá Franco, presunto responsable de arrollar con su vehículo a 11 personas el 8 de noviembre de 2025, en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal.

En las evidencias recopiladas por el ente acusador, está la prueba practicada al conductor que arrojó grado tres de alcoholemia. Asimismo, el aparente exceso de velocidad y las grabaciones de cámaras de seguridad que documentaron como “debido a la condición en que se encontraba, perdió el control del automotor y habría arrollado a las víctimas, entre ellas, a una adolescente de 15 años que días después murió por la gravedad de las heridas ocasionadas”, detalló la Fiscalía.

De esta manera, el escrito de acusación marca el inicio del juicio penal oral, donde Chalá Franco será acusado formalmente por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, las tres conductas agravadas. Cabe recordar que durante la audiencia de imputación, el hombre aceptó su responsabilidad en los dos últimos ilícitos.

Chalá seguirá entonces privado de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial que le costaría una pena de prisión cercana a los 30 años.

Dentro de las víctimas de este siniestro vial, está Karol Stepanía, la menor de 15 años quien falleció tras un paro cardiorrespiratorio. A su vez, dos menores de 7 y 12 años y un joven de 27, continúan bajo atención médica.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

