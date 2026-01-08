Se inicia el juicio contra taxista que arrolló a 11 personas en San Cristóbal

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 8 de noviembre. Entre los heridos hay cuatro menores de edad, dos de ellos con muerte cerebral, según confirmaron los familiares. El conductor del taxi involucrado, de 56 años, fue capturado. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía radicó escrito de acusación en el proceso penal que se adelanta en contra de José Eduardo Chalá Franco, presunto responsable de arrollar con su vehículo a 11 personas el 8 de noviembre de 2025, en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal.

Lea más: ¿Los ha visto? Buscan a responsables de linchar hasta la muerte a un conductor en El Tintal

En las evidencias recopiladas por el ente acusador, está la prueba practicada al conductor que arrojó grado tres de alcoholemia. Asimismo, el aparente exceso de velocidad y las grabaciones de cámaras de seguridad que documentaron como “debido a la condición en que se encontraba, perdió el control del automotor y habría arrollado a las víctimas, entre ellas, a una adolescente de 15 años que días después murió por la gravedad de las heridas ocasionadas”, detalló la Fiscalía.

De esta manera, el escrito de acusación marca el inicio del juicio penal oral, donde Chalá Franco será acusado formalmente por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, las tres conductas agravadas. Cabe recordar que durante la audiencia de imputación, el hombre aceptó su responsabilidad en los dos últimos ilícitos.

Chalá seguirá entonces privado de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial que le costaría una pena de prisión cercana a los 30 años.

Le puede interesar: Adultos mayores fueron víctimas de fleteo en Suba: todo quedó grabado

Dentro de las víctimas de este siniestro vial, está Karol Stepanía, la menor de 15 años quien falleció tras un paro cardiorrespiratorio. A su vez, dos menores de 7 y 12 años y un joven de 27, continúan bajo atención médica.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.