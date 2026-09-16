Investigan muerte de menor en Ciudad Bolívar: su cuerpo fue hallado en una alcantarilla

El lamentable hallazgo ocurrió en la tarde del martes, cuando la comunidad alertó a la línea de emergencias 123, luego de que, según testigos, varios menores que se…

En el barrio Juan José Rendón de la localidad de Ciudad Bolívar, fue hallado el cuerpo sin vida de una niña entre 8 y 12 años, al interior de una alcantarilla. El Cuerpo Oficial de Bomberos, junto con el CTI de la Fiscalía, realizaron las labores de rescate y levantamiento del cadáver.

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El lamentable hallazgo ocurrió en la tarde del martes, cuando la comunidad alertó a la línea de emergencias 123, luego de que, según testigos, varios menores que se encontraban jugando en la zona salieran despavoridos al encontrar el cuerpo. "Fuimos con el policía con una barra y una palanca y abrimos. Ahí estaba la niña. Fue impactante. El Acueducto debería poner una reja para que los niños no entren ahí (a jugar)", reclamó un vecino de la comunidad, en entrevista con CityNoticias.

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El cuerpo de la menor ya se encuentra en Medicina Legal con el fin de establecer su identidad, así como las causas de su muerte. De acuerdo con César Restrepo, secretario de Seguridad, la menor no estaba reportada como desaparecida.

La Fiscalía adelanta los actos urgentes para determinar los hechos detrás de este lamentable caso.

Desde la Secretaría de Seguridad, informaron que durante este año han recibido el reporte de 294 menores desaparecidos; de esos 162 ya están con sus familias. De este último dato, señalaron que en 52 casos, "las familias no brindaron información para cerrar los casos oficialmente", sentenciaron.

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Ahora bien, durante la última semana, a través del Programa de Asistencia Integral a la Denuncia – AIDE, recibieron el reporte de 19 niños, niñas y adolescentes desaparecidos, de los cuales "15 ya fueron encontrados con vida y 4 están abiertos. Dos de ellos evadieron su casa de manera voluntaria. Eso ocurre en más de un 75 % de los casos por conflictividad en las casas. No hay intervención de un tercero. Los que están relacionados con crímenes y delitos como trata de personas, intento de reclutamiento forzoso o comercialización sexual son el 3 % de los hechos y la búsqueda ya cambia de curso con el Gaula de la Policía. Pero a hoy, hay 0 menores secuestrados", justificó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

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