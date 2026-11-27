A través de un comunicado, señalaron inicialmente que dicha medida se tomó de manera preventiva mientras la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico investigaba los hechos jurídicamente relevantes.

A un mes de la decisión de la Personería de Bogotá de suspender provisionalmente al alcalde encargado de Kennedy, Javier Prieto Tristancho, el órgano de control distrital revocó la decisión en las últimas horas.

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Fue así como enviaron oficio a la Secretaría de Gobierno para hacer efectiva la decisión.

¿Por qué revocó la decisión?

El 27 de octubre, la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico encontró riesgos de volver a cometerse presuntas irregularidades en la contratación de vigilancia del Fondo de Desarrollo Local, derivadas de tres antecedentes:

Cuestionamientos: Hay dudas en la planeación y supervisión del contrato CCB-759-2025 que redujo de 15 a 3 puestos de vigilancia sin justificación técnica. Además, durante su ejecución, tuvo cinco prórrogas sucesivas que extendieron el servicio hasta el 25 de septiembre de este año. "Su vinculación (de Prieto) se relaciona con sus funciones como ordenador del gasto y supervisor durante el encargo", señaló la Personería. Presuntas deficiencias en la planeación en el Contrato CPS-966-2026 con TOP GUARD LTDA., derivado del proceso de mínima cuantía. Y la licitación FDLK-LP-001-2026 declarada desierta por fallas en la metodología de evaluación económica.

Sin embargo, tras verificar, la Personería señaló que el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy ya adjudicó el contrato integral de vigilancia y seguridad privada, "garantizando la continuidad del servicio y la protección de las sedes y bienes de la alcaldía local".

De hecho, reconocieron que al momento de decretar la suspensión provisional, "el proceso contractual ya había sido estructurado y se encontraba en trámite legal. La prestación del servicio fue continua y los bienes nunca estuvieron desprotegidos, pues siempre hubo un contrato de vigilancia en ejecución", sentenciaron.

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Javier Prieto Tristancho fue designado en el cargo desde el 11 de febrero de 2026, luego de que, como lo contamos en El Espectador, un fallo de segunda instancia del Consejo de Estado pusiera fin a la posesión de la alcaldesa de Kennedy, Karla Marín por no haber cumplido satisfactoriamente los requisitos de ley.

La concejala María Victoria Vargas, durante un debate en el cabildo distrital el 14 de marzo, dio más detalles, señalando que Marín desempeñó un cargo público tres meses antes de la inscripción de su candidatura, más exactamente como trabajadora pública de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría de Gobierno. Esto iría en contravía con la Ley 1421, artículo 66.

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