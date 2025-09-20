Jornada de control en San Cristóbal dejó al descubierto bares con alcohol vencido

10 establecimientos de comercio de la localidad fueron inspeccionados Foto: San Cristóbal

En el marco de la celebración de Amor y Amistad, la Alcaldía Local de San Cristóbal, en articulación con la Policía Nacional, la Personería de Bogotá y las Secretarías de Gobierno, Seguridad y Salud, adelantaron una jornada de control durante las últimas horas en 10 establecimientos de comercio de la localidad.

Durante la verificación, las autoridades evidenciaron que dos de los establecimientos visitados no cumplían con la documentación requerida ni con las condiciones exigidas para su funcionamiento, por lo cual les fueron suspendidas sus actividades por un periodo de tres días. “En este tiempo, los propietarios deberán adelantar los trámites correspondientes y poner en regla su documentación para poder reabrir”, agregó la Alcaldía local.

Adicionalmente, en el operativo encontraron armas cortopunzantes y bebidas alcohólicas, con fecha de caducidad vencida.

Despliegan 2 mil policías para el Día de Amor y Amistad

La Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá anunciaron un despliegue operativo y preventivo para este fin de semana de Amor y Amistad.

350 funcionarios del Distrito y 2.100 policías estarán desplegados en 19 localidades (Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, Usme, Rafael Uribe, San Cristóbal, Bosa y Santa Fe) con especial presencia en zonas de rumba, centros comerciales, establecimientos de consumo de licor y espacios de alta afluencia de público.

Estas localidades son las que históricamente han registrado mayor número de incidentes para Amor y Amistad. Durante la misma celebración en 2024, por ejemplo, se registraron 10 homicidios, 67 lesiones por riñas y 16.074 incidentes de ruido y violencia intrafamiliar, principalmente en las primeras cuatro localidades mencionadas anteriormente.

“En Bogotá no podemos permitir que una celebración termine en tragedia. Todo nuestro dispositivo está orientado a salvar vidas y prevenir violencias. Cada riña que evitamos es una vida que protegemos”, aseguró César Restrepo, secretario de Seguridad.

