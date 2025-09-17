A prisión dos sujetos que robaron carro en Puente Aranda. No aceptaron cargos

Seguridad en Bogotá Foto: Captura de pantalla

La Fiscalía presentó a dos hombres, identificados como Arnold García Laverde y a Edwin Alejandro Simbaqueba Mora, ante un juez de control de garantías, para imputarles cargos por hurto de vehículos en Bogotá.

¿Qué se sabe?

Del caso se conoce que los procesados, al parecer, aprovecharon el momento en que la víctima ingresaba su camioneta al garaje para así abordarlo y amenazarlo. Sin embargo, gracias a la reacción oportuna de la Policía, estos sujetos fueron capturados en flagrancia. Las autoridades recuperaron el vehículo e incautaron un arma no apta para disparar.

El caso ocurrió en el sector de Ciudad Montes, localidad de Puente Aranda. Ante los hechos, un fiscal de la seccional Bogotá les imputó el delito de hurto calificado y agravado. Sin embargo, los señalados no aceptaron los cargos.

Por los hechos, ambas personas fueron privadas de la libertad en establecimiento carcelario.

Hurto a automotores en Bogotá:

Con respecto a esta modalidad, este año, se han presentado 2.031 denuncias, que han sido menos que en 2024 con 2.945. En ese sentido, las autoridades señalaron los operativos en zonas críticas, acompañadas con la inspección de los vehículos en vía pública y parqueaderos privados. Es estos procesos han verificado placas, chasis y otros identificadores para detectar alteraciones o automotores robados.

De la mano, las autoridades incautaron 150 motores robados en el barrio Siete de Agosto, en Barrios Unidos, tras tres allanamientos a locales que funcionaban como fachadas de venta de autopartes, donde se comercializaban repuestos ilegales.

