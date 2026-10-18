Se trata de Yisseth Daniela De Diego Zarate y dos menores de edad, de 16 años, investigados por la Fiscalía General de la Nación…

Una mujer fue asegurada en centro carcelario y dos adolescentes deberán permanecer en internamiento preventivo por su presunta participación en las amenazas y exigencias económicas contra 20 conductores de transporte público en Soacha (Cundinamarca), a quienes les cobraban cuotas semanales para permitirles trabajar.

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Judicializan a una mujer y dos adolescentes por extorsión a conductores en Soacha

Se trata de Yisseth Daniela De Diego Zarate y dos menores de edad, de 16 años, investigados por la Fiscalía General de la Nación por hechos ocurridos durante los últimos dos meses, en el paradero de una ruta que presta servicio a diferentes barrios del municipio.

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De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, las víctimas eran abordadas para obtener los números telefónicos de otros conductores que realizaban el mismo trayecto. Posteriormente, recibían llamadas en las que supuestos integrantes de un grupo delincuencial les imponían pagos de entre 22.000 y 50.000 pesos por vehículo.

La mujer fue capturada y los dos menores de edad aprehendidos por la Policía Nacional justo cuando recibían 300.000 pesos. Uno de los adolescentes sería el encargado de vigilar a los transportadores y controlar la entrega del dinero.

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Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de extorsión agravada. Los procesados no aceptaron los cargos.

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