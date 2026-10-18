Defensoría rechaza intervención del Esmad en protesta en Museo Nacional por retiro de obras

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el despliegue del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante la protesta realizada frente al Museo Nacional, en Bogotá. Cerca de 500 personas se manifestaron este sábado 17 de octubre para rechazar las órdenes del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar obras del museo relacionadas con la población LGBTIQ+, las luchas feministas y las campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.

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La manifestación, que comenzó hacia el mediodía, había transcurrido de manera pacífica, de acuerdo con el último reporte que recibió la entidad. La defensora Iris Marín manifestó que los asistentes ejercían legítimamente su derecho a “expresar su inconformidad con las decisiones del Gobierno nacional sobre las obras removidas del Museo”.

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En contexto: Protesta frente al Museo Nacional por el retiro de obras termina con intervención del Esmad

Hoy, desde el mediodía, cerca de 500 personas se manifestaron frente al Museo Nacional, en Bogotá. Han ejercido legítimamente su derecho a expresar su inconformidad con las decisiones del Gobierno nacional sobre las obras removidas del Museo.



A esta hora el reporte indica que la… — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) October 17, 2026

Las personas que todavía se encontraban en el plantón a las afueras del museo señalaron que, hacia las 6:33 p. m., una tanqueta comenzó a lanzar agua para dispersar a quienes bloqueaban la carrera Séptima. La Defensoría consideró que la presencia de unidades del Esmad, entre ellas un vehículo lanzaguas, resulta innecesaria y desproporcionada frente al carácter pacífico de la protesta. Advirtió que la cercanía de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la conflictividad que debe prevenirse.

Aunque la funcionaria reconoció que el Decreto 1525 de 2026 permite dicha proximidad, precisó que esta debe evaluarse según la necesidad y el contexto de cada caso. La norma fue firmada por De la Espriella el pasado 13 de octubre y regula los nuevos escenarios en los que la Fuerza Pública puede intervenir en una manifestación.

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Ese mismo día, la Policía Nacional firmó el decreto para sustituir la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) por la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), que reincorpora al Esmad. La Undmo había sido creada tras una orden de la Corte Suprema de Justicia que buscaba establecer garantías para la protesta pacífica y controles sobre las actuaciones de la Policía.

La Defensoría recordó, a propósito de las discusiones sostenidas con la Policía, que la Corte Constitucional ha reconocido que la ocupación del espacio público y la obstrucción de vías pueden hacer parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Según ese criterio, el carácter pacífico de una manifestación no se pierde por las afectaciones a la movilidad, y estas, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública ni la disolución de la protesta.

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La Defensoría pidió a las autoridades respetar plenamente el derecho a la protesta pacífica y no abordarla como un riesgo para el orden público. También las instó a adoptar alternativas para gestionar la movilidad y evitar actuaciones policiales que puedan llevar a confrontaciones con la población civil.

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