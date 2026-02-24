Secretaría rechaza paro docente: “no hay justificación para suspender clases”

Movilización de algunos sindicatos de maestros de Bogotá, convocaron a un paro de 24 horas para marchar en contra de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría de Educación de Bogotá respondió con firmeza al paro de 24 horas convocado para el próximo 12 de marzo, por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) y aseguró que la protesta “no tiene justificación” y afecta directamente el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes.

La secretaria Isabel Segovia señaló que la suspensión de clases incrementa las brechas educativas y debilita las trayectorias escolares. “La educación pública no se defiende vulnerando el tiempo escolar”, afirmó, al cuestionar que la movilización se realice durante la jornada académica.

“No se están desmontando los grados ni recortando apoyos”

Uno de los ejes de la respuesta oficial fue desmentir los señalamientos del sindicato sobre presuntos recortes en primera infancia y orientación escolar.

Segovia aseguró que no se están privatizando ni desmontando los grados de jardín y prejardín. Por el contrario, indicó que se están consolidando, con ampliación de horarios y mejoras en la atención integral.

En cuanto a los orientadores escolares, calificó como falsa la versión de una reducción. Según la Secretaría, en la actual administración se incorporaron 277 nuevos profesionales, para un total de 1.750 en los colegios del Distrito. Esto representa una relación de un orientador por cada 350 estudiantes, superior al promedio nacional.

Reposición de clases y advertencia administrativa

La secretaria también explicó que, tras los cambios del Ministerio de Educación sobre la presencialidad durante la semana de desarrollo institucional, el Distrito mantiene diálogos con los rectores para definir la modalidad, por lo que este punto tampoco justificaría la convocatoria al paro.

Aunque reiteró el respeto al derecho a la movilización, hizo un llamado a que las protestas se realicen en contrajornada, sin interrumpir las clases. Además, advirtió que los docentes que participen en la jornada durante horario escolar deberán reponer el tiempo el sábado 14 de marzo. Quienes no cumplan con esta reposición, dijo, enfrentarán medidas administrativas.

“El tiempo de las niñas, los niños y los jóvenes de Bogotá no se negocia”, enfatizó.

Postura del magisterio

Desde la ADE, el paro se mantiene como una forma de presión frente a lo que consideran falta de avances en las negociaciones, cierre de aulas de apoyo y problemas de seguridad para los docentes.

Su presidenta, Aura Nelly Daza, aseguró que la movilización busca defender la educación pública y visibilizar problemáticas estructurales en los colegios.

Lea más: Hieren con arma de fuego a alcalde de Ospina, Nariño, durante intento de atraco

Impacto de los paros en el tiempo escolar: hasta un año perdido en clases

Un estudio de investigadores de la Universidad Nacional reveló que los estudiantes de colegios públicos en Bogotá han perdido, en promedio, 182 días hábiles de clase entre 2012 y 2024 debido a los paros docentes.

La investigación, realizada por Hernando Bayona, Tatiana Rodríguez y Andrea García, analizó datos correspondientes a toda la trayectoria escolar, desde preescolar hasta grado once, y concluyó que estas interrupciones equivalen a 1,01 años escolares completos sin clases.

Durante ese periodo se registraron al menos 70 paros con suspensión efectiva de actividades, lo que derivó en 229 días calendario sin clases y una reducción significativa del tiempo de aprendizaje.

Los investigadores advirtieron que estas pérdidas afectan con mayor fuerza a los estudiantes de contextos socioeconómicos vulnerables y generan impactos en el rendimiento académico, la permanencia escolar y las oportunidades futuras.

Además, señalaron que la reposición de clases en jornadas concentradas, como los sábados, no compensa el aprendizaje perdido. “Recuperar varias horas en un solo día no tiene el mismo efecto que la continuidad en el aula”, explicó Bayona.

Según el estudio, la reducción sostenida del tiempo escolar también puede traducirse en menores ingresos laborales en la adultez y mayores dificultades para las familias, especialmente en hogares con menores recursos.

Un pulso con énfasis en la continuidad escolar

Mientras se acerca la fecha del paro, la Secretaría insiste en que no existen razones técnicas ni jurídicas para suspender las clases y que las condiciones en primera infancia y orientación han mejorado.

La administración distrital mantiene su postura: garantizar la normalidad escolar es prioritario y cualquier manifestación debe hacerse sin afectar el calendario académico. En los próximos días, el diálogo con el magisterio será clave para definir si la jornada del 12 de marzo se mantiene o se reconfigura.

Lea más: Impresionante choque múltiple en la Autopista Norte deja varias personas heridas

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.