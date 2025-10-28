La Fundación Santa Fe de Bogotá recibe el Premio Gonzalo Jiménez de Quesada 2025

Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe de Bogota recibe el Premio Gonzalo Jimenez de Quesada 2025 de manos del presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, Carlos Roberto Pombo Urdaneta. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación Santa Fe de Bogotá fue distinguida con el Premio “Gonzalo Jiménez de Quesada” 2025, reconocimiento que otorga la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá desde 1938 a personas e instituciones por su aporte al desarrollo y la civilidad. La ceremonia se llevó a cabo en el Parque Museo El Chicó, sede de la Sociedad, en una velada que destacó la trayectoria y compromiso de la entidad con la salud, la educación y el bienestar social.

Lea más: Inspección en club El Nogal: MinTrabajo revisa casos por despidos masivos

El galardón fue recibido por el doctor Henry Gallardo, director general de la Fundación, quien en noviembre asumirá la presidencia de la Federación Internacional de Hospitales (IHF) en Ginebra, Suiza.“Este premio es el reconocimiento al compromiso con el desarrollo y el bienestar de Colombia. Nos impulsa a seguir adelante, a innovar con sentido humano, a formar talento con vocación y a cuidar la vida con respeto, ciencia y compasión”, expresó el directivo al recibir la medalla con la efigie del fundador de Bogotá.

Durante su intervención, Gallardo destacó algunos de los principales desafíos que enfrenta el país en materia de salud: la creciente incidencia de problemas de salud mental, el envejecimiento de la población y la escasez de profesionales del sector.

Según datos oficiales citados en su discurso, cerca del 20% de los bogotanos están en riesgo de padecer ansiedad o depresión, mientras que más de 900 mil personas consideran que su salud mental es regular o mala.

“La población mayor continúa en aumento, lo que demanda respuestas adecuadas del sistema de salud, especialmente en prevención. A esto se suma la disminución en la formación de profesionales del área, un reto global que también impacta a Colombia”, afirmó.

Una trayectoria de más de medio siglo al servicio de la salud

Creada en 1972, la Fundación Santa Fe de Bogotá ha consolidado un modelo de atención centrado en la calidad, la innovación y el enfoque humanista. Con más de 5.500 colaboradores en nueve sedes en Bogotá, Cartagena, el Eje Cafetero y Ecuador, la institución se ha destacado por combinar la ciencia médica con el bienestar integral de pacientes y comunidades.

Su hospital universitario, inaugurado en 1983 y concebido por el arquitecto George Nelson, ganador del Premio de Arquitectura de Roma, se diseñó bajo la idea de ser “un hospital que no parezca un hospital, pero que funcione como uno, rodeado de parques y jardines”, según explicó su creador.

Le puede interesar: ‘Candeleo’, adrenalina, operativos e inteligencia para frenar los piques en Bogotá

Entre sus hitos más destacados se encuentran los programas pioneros de salud comunitaria en los años ochenta, la creación del programa de Madres Comunitarias que luego adoptó el ICBF, la formación de talento médico en alianza con diversas universidades y la implementación de inteligencia artificial en procesos clínicos y diagnósticos. La Fundación Santa Fe es pionera, además, del modelo de prestación de servicios de salud que con el tiempo evolucionó en lo que hoy conocemos como EPS.

En 2004, la Fundación estableció la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes, y en 2007 y 2010 obtuvo acreditaciones nacionales e internacionales como hospital universitario. Más recientemente, fue reconocida con la Acreditación Magnet por excelencia en enfermería, convirtiéndose en la primera institución en Colombia y la segunda en Sudamérica en recibir esta distinción.

Actualmente, la Fundación se prepara para la apertura del Hospital Tatamá, en el Eje Cafetero, prevista para 2026. Con más de 30.000 metros cuadrados y 134 camas, este nuevo complejo hospitalario busca ampliar la oferta de servicios en Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó y Norte del Valle, generando más de 1.200 empleos directos e indirectos.

Con más de cinco décadas de trayectoria, la Fundación Santa Fe de Bogotá continúa fiel a los principios de sus fundadores —la ética, la excelencia y el servicio humanista—, consolidándose como una de las instituciones más reconocidas en salud de América Latina.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.